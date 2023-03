Someterán a AMLO a evaluación ciudadana; convoca FRENA Coahuila a participar en encuesta

El próximo domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador será sometido a una evaluación ciudadana en México, promovida por la organización Frente Nacional, ejercicio cívico que se desarrollará de las 08:00 a las 18:00 horas y los resultados se darían a conocer esa misma noche.

Libertad Sada Calzada, representante en Coahuila de FRENA, señaló que una parte de la población rechaza la forma de gobernar de Morena y de AMLO, ya que privilegian el reparto de dádivas, en lugar de invertir en infraestructura diversa y en generación de empleo.

“En toda la República vamos a hacer una encuesta real para ver qué aceptación tiene el Presidente, vamos a ir a lugares públicos, a las plazas principales, centros recreativos, a preguntar a la gente, porque las encuestas que se manejan a nivel federal están todas amañadas.

“Queremos hacer una encuesta real para ver cuántos quieren al presidente, que ya vimos que no es tanto como él dice”, aseguró, al indicar que las movilizaciones convocadas por López Obrador no son auténticas, no son genuinas, no son por voluntad ciudadana, se trata de acarreos obligados de personas que reciben un pago por participar.

“Esa es la aceptación del presidente, el dar dádivas y esa no es la labor de un estadista, del representante de una nación”, refirió, al señalar que el Consejo Rector de FRENA a nivel nacional define la redacción las preguntas, las cuales podrían ser contestadas en papel o de manera digital.

Añadió que AMLO sigue actuando como candidato y sin dedicarse a gobernar, lo que reprueba una parte importante de la población.

“La gente está engañada y la gente está inconforme, como son tiempos electorales es una compra de votos incansables, esto no se vale, mejor que promueva fuentes de empleo”, dijo.

FRENA es un movimiento nacional que reprueba la política de López Obrador y también tiene representaciones ciudades de Estados Unidos, Canadá, España y Francia, con mexicanos que realizan manifestaciones frente a los consulados para expresar esa inconformidad.