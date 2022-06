Suspenden 3 laboratorios por incumplir reporte COVID

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria VI, informó que tres laboratorios en la Región Laguna fueron suspendidos por incumplir el reportar al Estado los casos positivos de COVID-19 y por no detectar el virus como es debido.

El titular de la Jurisdicción Sanitaria VI, Juan Pérez Ortega, informó que fue en la Mesa Operativa del Subcomité Técnico Regional COVID-19 que se acordó exhortar y verificar a los laboratorios que no habían estado reportando de manera regular las pruebas que se hacen para detectar el coronavirus y sus positivos.

“En el Subcomité se había hecho un acuerdo de pedirles o volverles a exigir que se lleven a cabo estos reportes para tener un mejor dato o control de los casos positivos, y poder continuar con el manejo adecuado de la pandemia”.

El médico dijo que se acudió a ocho establecimientos en recientes días y se encontró que tres de ellos no cumplían con la normatividad, además de no informar al Estado los casos.

“Específicamente, primero no estaban cumpliendo con la información, no la estaban brindando, y la otra, en cuanto a las tomas, no se cumplía con los protocolos y las medidas necesarias para hacerlas”, explicó.

“Respondieron de manera inmediata y uno de ellos ya está cumpliendo, se le retiraron sellos y volvió a ofrecer el servicio; de los otros, espera que pronto estén laborando de manera adecuada”.

Pérez Ortega insistió en que es importante reportar, toda vez que ha habido un incremento en el número de casos y hay una positividad de 30 por ciento, cuando semanas atrás hubo sólo de 3 por ciento.