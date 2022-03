Saltillo: ¿has visto estos perritos? Asaltan a Fundación Lomitos al Rescate y varios se perdieron

“Pues no contábamos con esto pero no podemos seguir ahí porque está en peligro la vida de nuestros perritos, ellos estaban muy asustados”, expresó la Fundación que desde el conocimiento de la invasión buscaron a los alrededores los canes.

“Nos urge si alguien renta algún terrenito o sabe de alguno que no haya viviendas alrededor ya que tenemos muchos perritos por favor infórmenos, no sabemos cómo le vamos a hacer porque es volver a pagar renta depósito y flete de todo”.

“Estamos súper tristes. No entiendo cómo puede existir gente así. No salimos de una y ya estamos en otra”, lamentó la Fundación.

“Ven porque tratamos de cuidar la privacidad de la ubicación del albergue y aun así nos hacen maldades”, manifestaron e hicieron pública una serie de fotografías de perros que continúan perdidos o aún no encuentran.

“Lo siento mucho, espero que no sea ella, pero estoy casi segura de que si era... yo vi a colombiana en la carretera libramiento, ayer como a las 3:00 pm, ella estaba comiendo literalmente en la carretera (en el carril de alta velocidad), hoy pasé nuevamente y ya estaba sin vida”.

“Ayer iba por el carril de alta velocidad y le saque la vuelta para no atropellarla, ojalá que no haya sido ella, lo siento mucho, su cuerpecito está en la carretera, a unos metros del Seven de ese lado de la carretera”, expresó la usuaria Abigail Velasco.

Ya buscamos a los alrededores y encontramos a la mayoría de los perros, pero estos chiquitines siguen extraviados por favor apóyenos, agregó, todos son muy sociables y amorosos, todos esterilizados y son criollos. Todos gorditos no se ven descuidados ni enfermos.

Se perdieron por el libramiento Óscar Flores Tapia como si fueran rumbo a Arteaga cualquier información si los ven resguárdenlos y márquenos al 8443005241, al 8445380338 o al 8446028261

“Ayúdanos a compartir nos deprime mucho está situación ya que los rescatamos para darles una mejor vida, como para que vuelvan a la calle o a la perrera nos urge mucho encontrarlos por favor”, finalizó la Fundación.