Tendrá Torreón memorial para honrar a víctimas de inseguridad, buscan diseño y lugar

TORREÓN, COAH.- La próxima semana, el cabildo de Torreón lanzará la convocatoria para levantar el memorial para las víctimas de la violencia en los peores momentos que vivió Torreón por inseguridad la década pasada, informó el alcalde Román Cepeda.

Explicó que es una forma de no volver a recordar momentos que no se quiere que regresen y aparte, hoy tenemos una juventud que no le tocó vivir esa época, pero es importante que sepan lo que pasó.

TE PUEDE INTERESAR: INE no devolvió 6.4 mil millones de remanentes durante período de Córdova

Hay un rango de edad que, si le hacen referencia de esos lamentables acontecimientos, no saben que hubo momentos complicados que vivió la ciudad y que se haga todo lo posible para que no vuelvan a pasar.

Detalló que ya solicitó al Cabildo que los integrantes de las distintas comisiones consideren la ubicación de este Memorial en algún punto de la calzada Colón, se trata de que los ciudadanos recuerden el costo que tiene para toda la inseguridad.

“Que todo el mundo recuerde, a quienes les tocó y a quienes no, porque son más jóvenes, cómo estaba el municipio hace solo una década, en la que éramos la quinta ciudad más insegura del mundo, mientras que ahora es una de las más seguras de México”, subrayó.