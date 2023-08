¿Tienes hambre? Ramos Fest 2023 te invita a la Feria del Tamal y Pan de Pulque

La habitante de la colonia Manantiales del Valle, originaria de un rancho de San Luis Potosí, se muestra orgullosa de su conocimiento para preparar el rico platillo mexicano, el que aprendió a elaborar “desde bien chiquilla”, gracias a su mamá, quien le enseñó a preparar guisos, preparar la masa y embarrarla en las hojas de maíz, dándole una sazón diferente.

“La cocina es un arte, hay que tenerle amor, si te gusta la cocina vas a hacer las cosas con amor, si las haces con una cara de ‘pos no’, pues no, tienes que ponerle gusto, eso es lo principal y a mí me encanta la cocina. Mi madre siempre decía que las cosas se tenían que hacer con una sonrisa, no nada más para ti, sino para que la gente esté contenta al probar tu comida, que le guste tu sazón. La sazón es el amor que le pones”.

Con más de 45 años de experiencia, su sazón le ha ganado una gran clientela, no solo entre familias vecinas y conocidas, sino entre gente de otras colonias y de empresas que en diciembre le solicitan pedidos de más de 7 mil tamales, por planta, para agasajar a los empleados.

Ella prepara directamente los guisos y la consistencia de la masa, mientras que otras personas le ayudan a embarrar la masa y rellenarla. Este sábado, al igual que otras personas dedicadas a la elaboración de tamales, se instaló en su puesto frente al edificio de Ayuntamiento a las 12:00 horas y prácticamente para las 14:00 horas ya había agotado las ollas tamaleras con más de mil piezas, por lo que no descartaba ir a casa por más tamales que estaban en proceso de cocción.

Vende de pollo, puerco, queso, frijoles y azúcar, además de rellenos de chicharrón de la tradicional Carnicería Ramos, de Monterrey, la nueva especialidad de la casa que “ha pegado” entre la clientela.