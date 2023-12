Ponerse el dispositivo intrauterino duele, ¿por qué no se les ofrece alivio a las mujeres?

“Por lo general siempre recomiendo un DIU”, comentó Jenny Wu, autora del estudio de TikTok y residente de tercer año de ginecobstetricia en Duke. “Pero, después me di cuenta de que muchas de mis pacientes más jóvenes, de la generación Z, sencillamente no quieren ponerse un DIU”. Un informe aparte hecho por los CDC, que también se publicó el jueves, reveló que solo el 6 por ciento de las adolescentes ha usado un dispositivo intrauterino, lo que lo convierte en uno de los métodos anticonceptivos menos usados en ese grupo etario.

Cada vez con más frecuencia las mujeres recurren al dispositivo intrauterino, o DIU, como método anticonceptivo , según datos publicados el jueves por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ( CDC, por su sigla en inglés ). No obstante, es bien sabido que a inserción de un DIU puede ser terriblemente dolorosa y muy pocos médicos ofrecen alivio efectivo . La expectativa de que se sentirá dolor es una “barrera potencial” para extender su uso, señaló Lauren Zapata, investigadora de salud pública en el departamento de salud reproductiva de los CDC.

¿Por qué duele tanto la colocación del DIU?

Introducir el dispositivo en forma de T en el útero significa que este primero tiene que abrirse paso a través del cuello uterino. “Cualquier manipulación del cuello uterino resulta bastante incómoda”, explicó Goldstein, ya que este tiene muchas terminaciones nerviosas diferentes que indican dolor. El canal interno del cuello uterino también está “fisiológicamente cerrado”, dijo Espey, y “hay que empujar bastante fuerte” o incluso utilizar un dilatador para que entre el dispositivo. Las mujeres que han dado a luz tienen más probabilidades de que el cuello del útero esté un poco más abierto, por lo que la inserción podría dolerles menos.

El procedimiento dura entre tres y cuatro minutos.

¿Qué opciones hay para aliviar el dolor?

Los médicos pueden administrar analgésicos específicos para el cuello uterino o analgésicos más generalizados; sin embargo, “la percepción del dolor es muy subjetiva”, dijo Goldstein, y lo que funciona para reducir el dolor en una mujer podría no ser adecuado para otra.

Bloqueo paracervical

Con esta opción, se inyecta lidocaína en dos puntos diferentes cerca del cuello uterino para adormecer la zona. En 2016, los CDC solo encontraron pruebas limitadas de que este método podría reducir el dolor del DIU, pero investigaciones más recientes, incluidos estudios publicados en 2017 y 2019, sugieren que es efectivo durante y después del procedimiento, y ahora más médicos están comenzando a usarlo de manera más rutinaria, afirmó Goldstein. El bloqueo paracervical también suele estar cubierto por los seguros médicos.

No obstante, no todas las clínicas están preparadas para ofrecer el método y también puede duplicar el tiempo del procedimiento de inserción, explicó Espey. Además, cuando se informa el costo de un bloqueo paracervical, “a la gente no le encanta la idea”, añadió, “porque te cobran otra aguja”.

Los médicos también pueden ofrecer un gel o aerosol tópico de lidocaína, pero las pruebas sobre su eficacia son contradictorias, dijo Goldstein. Algunos estudios sugieren que podría reducir el dolor al agarrarse del cérvix durante el procedimiento, pero “está muy lejos de ser el alivio al dolor que proporciona el bloqueo paracervical”, señaló.