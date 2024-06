¡Tóquese! Recorrerán Coahuila mastógrafos móviles del IMSS; ofrecerán mastografías gratuitas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila continuará ofreciendo el servicio de mastógrafos móviles durante el mes de junio, dirigido a derechohabientes mayores de 40 años. Estas unidades estarán disponibles en las regiones Centro, Carbonífera, Norte, Sureste y Laguna, permitiendo a las usuarias acceder a estudios gratuitos de mastografía.

La doctora Guillermina Álvarez Santana, coordinadora en Salud Pública adscrita a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), destacó que el servicio de mastografía es fundamental para la detección oportuna del cáncer de seno y otras enfermedades de la glándula mamaria.

Dio a conocer que del 3 al 11 de junio, el mastógrafo móvil se hará presente en las UMF No. 79 de Piedras Negras; 87 y 81 de Ciudad Acuña; 14 de Zaragoza; 15 de Villa Unión; y 12 de Allende. Mientras que en La Laguna, durante el mismo periodo, será en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 16 y 18 de Torreón, así como las UMF No. 66 y 80; Hospital General de Sub Zona (HGSZ) No. 6 de Parras; y UMF No. 83 de Matamoros.

Del 12 al 15, en las UMF No. 31 de Barroterán; 23 de Sabinas; 25 de Múzquiz y el HGSZ No. 27 de Palaú. Y del 17 al 29, recorrerá la Región Centro, a través de las UMF No. 86, 84 y HGZ No. 7 de Monclova; 50 de Cuatro Ciénegas; 10 de San Buenaventura; 9 y 85 de Frontera; 8 de Castaños.

En Ramos Arizpe, visitará las UMF No. 3 y 88 los días 12, 13, 21 y 22 de junio; y el 14, estará en el HGSZ No. 6 de Parras. Mientras que del 15 al 20 y del 24 al 29 volverá a las unidades médicas de La Laguna.

La doctora Álvarez Santana instó a las interesadas a acercarse a sus clínicas de adscripción para informarse sobre las fechas y requisitos para aprovechar este servicio. Recordó que las mastografías se brindan de forma gratuita a las derechohabientes del IMSS, por lo que es necesario acudir con identificación oficial y/o Cartilla Nacional de Salud para un correcto registro de las acciones brindadas.

En la Región Sureste, el servicio de mastógrafos móviles atenderá en la UMF No. 88 de Ramos Arizpe los días 12 y 22 de junio, y en la UMF No. 3, también en Ramos Arizpe, los días 13 y 21 de junio.

