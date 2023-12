Torreón: autoridades no atendieron a joven que fue abusada por su padre y se quitó la vida; CDHEC se pronuncia dos años después

Una nueva recomendación fue emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), donde las autoridades fueron señaladas por omitir la atención a una joven que sufrió violencia sexual y cuyo caso culminó en su suicidio.

El caso se registró en junio de 2021 y se inició a partir de la denuncia de la madre de la joven, quien, meses después del fallecimiento de su hija, acudió ante la institución considerando que los derechos de esta habían sido violentados.

De acuerdo con la queja, el 18 de marzo de ese año, la joven y su madre acudieron al Instituto de la Mujer en Torreón para denunciar que la joven había sido abusada sexualmente por su padre y su hermano mayor.

El relato indica que la joven, menor de edad, había sido violentada desde los 11 años; sin embargo, el caso fue remitido por instrucciones a otra autoridad que pudiera atender situaciones más complejas, como el DIF Torreón.

Aunque se brindó atención en un primer momento, la madre señala en la queja que a la joven se le asignó una siguiente cita para dos semanas después, ignorando la gravedad del asunto y la situación que presentaba la menor, además de omitir una guía para que las mujeres acudieran ante la justicia.

En el relato, la madre expresa que poco menos de un mes después, ante la falta de atención, la joven intentó suicidarse en el Puente del Campesino de Torreón. Tuvo una intervención con la policía especializada, que gestionó una cita en el Centro Estatal de Salud Mental (Cesame), para dos días después; sin embargo, dicha cita no se logró, ya que la joven consumó el suicidio un día antes.

“Escuchó de mi hija lo que le pasaba con sus agresiones y no buscaron detener a los agresores, pero en vez de eso nos consiguió una cita para el Cesame para el día 14 de abril. Desgraciadamente, eso ya no sucedió porque mi pequeña falleció el día 13 de abril. Por eso quiero que se defiendan nuestros derechos por no haber actuado con prontitud, ya que mi hija requería la atención necesaria”, indica la madre.

Luego de dos años y medio de la denuncia del caso, la CDHEC se pronunció con la recomendación 20/2023 tras realizar un análisis de las pruebas y las versiones sobre el caso.

Al llegar a una conclusión, la CDHEC consideró que el DIF y la Policía de Torreón cometieron violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica en las modalidades de insuficiente asistencia a víctimas del delito y falta de debida diligencia con perspectiva de género.

En sus recomendaciones, la CDHEC solicitó a ambas autoridades iniciar procedimientos administrativos contra el personal que incurrió en las omisiones que derivaron en el resultado fatal de la joven, además de reparaciones de daño a la familia y garantías de no repetición de actos similares.