Torreón: Centro de Día para Migrantes celebra aniversario con planes de crecimiento

El Centro de Día para Migrantes presta un servicio completo a los usuarios, pero en la noche se quedan a dormir afuera en la banqueta, lo cual no es digno y son más vulnerables, aunque sea en las afueras del centro, representa un riesgo para ellos, porque hay muchos niños y mujeres embarazadas.

Concepción Martínez, coordinadora del Centro, informó que gracias a Dios se ha podido prestar ese apoyo a las personas en tránsito, a ninguno se le ha dicho no, y gracias también a las donaciones de gente de buen corazón y sobre todo de mucho amor.

Se pretende convertir el centro en un albergue para atender a la gente vulnerable, ya que niños y mujeres embarazadas son doblemente vulnerables, entonces es doblemente la ayuda que se desea proporcionar.

En el informe anual que presentó destacan las cifras las atenciones que se ha brindado en el año, las cantidades entregadas de insumos, de ropa interior y exterior y todo con los que se les apoya.

Este año son 11 mil 240 migrantes atendidos, contra una población, por ejemplo, de 2022 que fueron dos mil 800 los registrados, ofrece una idea de lo que ha crecido la demanda de servicios, ilustró.

“El centro ha crecido en atenciones, ha crecido en servicios, ha crecido en voluntarios, ha crecido en donaciones y queremos seguir creciendo, hay semanas de 200 migrantes registrados, ahorita estamos en unos 350 por semana”, señaló.

EL CUIDADO DE LOS MENORES

Sigue habiendo muchos menores de edad que pasan, en lo que va de este año -de enero a junio de 2024-, la cifra casi iguala al porcentaje de mujeres, familias ampliadas.

A los voluntarios del centro dice que les da tristeza ver a menores venir en esta circunstancia, pero desde el momento en que se les atiende, también es una gran satisfacción.

En este lugar se tiene adaptado un espacio para los menores, a lo que se les da todo, no se les niega nada, pues los niños son la vida, es la esperanza, porque lo deseable es que no hubiera migración; sin embargo, ahí está y no va a parar, asevera.