Torreón: Luis Fernando Salazar irá segundo en la fórmula de Morena para el Senado

Asegura que su interés se centra en que Miguel Riquelme no gane un escaño en la cámara Alta del Congreso de la Unión

TORREÓN, COAH.- En rueda de prensa, Luis Fernando Salazar informó que siempre sí ocupará el segundo lugar en la fórmula de Morena dentro del procedimiento para nominar candidato a senador por Coahuila, y descartó en lo personal impugnar la decisión.

De esa manera en la coalición integrada por Morena, PVEM y PT, en primer lugar figurará Cecilia Guadiana, aunque indicó que no ha sido notificado de lo anterior, por lo que desconoce si la resolución es definitiva.

Aseguró que en esta elección, lo que le interesa es ganarle a Miguel Ángel Riquelme Solís,

“Yo vine a ganar esta elección y ganarle es justamente lo que voy a hacer”, recalcó.

Dijo estar convencido de que esos partidos van a alcanzar el triunfo en la elección del 2 de junio, pues la respuesta de la gente ha sido alentadora y se tienen grandes expectativas.

Asegura que no le importa ir en primero o segundo lugar de la fórmula, “yo jamás me he planteado perdiendo”.

En la rueda de prensa fue acompañado de Refugio Sandoval, candidato a diputado federal de Morena por el distrito 5 de por el partido Morena.