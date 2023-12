Torreón: Pily de Aguinaga y Armando Cobián se anotan como aspirantes a una diputación federal

TORREÓN, COAHUILA.- Armando Cobián y Pily de Aguinaga Durante se anotaron para ser considerados como aspirantes a las candidaturas de Morena a diputados federales por Torreón en las elecciones del 2 de junio de 2024, por el quinto y sexto distrito.

Quien primero anunció que ya había realizado el trámite para el registro como aspirante a la candidatura es Pily de Aguinaga, esposa del ex priista Shamir Fernández, quien a su vez mantiene firmes sus intenciones de convertirse en alcalde de esta ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo de antaño: de cuando la vida y los sueños circulaban en vías de ferrocarril

Anunció que ya se había inscrito en la plataforma de Morena para ser considerada como candidata a la diputación federal y que, si su partido decide postular a una mujer, dará la batalla.

Indicó que tanto Cobián Durante como ella tomaron un curso en la Ciudad de México que es un requisito por si el voto popular los favorece.

Por su parte, Cobián se anotó en el proceso interno de Morena en busca de la candidatura a diputado federal, bajo las reglas de no mentir, no robar y no traicionar.

Señaló que las próximas elecciones serán un reto al cual deben llegar con las armas necesarias para seguir defendiendo la transformación del país.

Explicó que la formación de los nuevos legisladores de Morena ya empezó y en su primer nivel se encuentran las personas que quieren participar como candidatos a diputados federales.

“Yo creo que son cursos de buen nivel y la otra cosa es que los otros cursos son para alcaldes de ciudades importantes; son más de 800 personas las que se recibieron”, agregó.