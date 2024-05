Torreón: Primero Dios vamos a ganar, hay mucho trabajo por hacer; dice Román Cepeda

“Es importante votar de manera útil, porque hay quienes no quieren el bien para Torreón, lo único que buscan son sus intereses personales por encima de la razón, pero no tengo duda que este domingo 2 de junio vamos a ganar”, sentenció.

NO LE AFECTÓ LA CAMPAÑA NEGRA

En estos dos meses de campaña, Cepeda González no se siente afectado por la campaña negra que sus adversarios generaron.

TE PUEDE INTERESAR: Bombero de Frontera lucha por su sueño de ingresar al Colegio Militar, tiene vocación y talento

“Nunca había visto tanta campaña negra con tan bajo nivel, calumniosa, porque hay quienes le apuestan a la descalificación y a la mentira, no los entiende, pero pues es su estilo, además de que no se puede esperar otra cosa de quien viene, pero al final no afectó para nada, yo he seguido adelante”, puntualizó.

La mayoría de la gente de Torreón sabe quién es Román y eso es parte importante de una campaña, en la que se pide la confianza de la ciudadanía.