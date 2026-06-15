‘Aquí hay democracia y hay que respetarla’, responde gobernador de Coahuila a impugnaciones de Morena y PT

El mandatario estatal señaló que la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el PRI y la UDC, obtuvo alrededor de 684 mil votos, mientras que Morena y el PT alcanzaron cerca de 320 mil sufragios, lo que representa una diferencia aproximada de 400 mil votos y cerca de 30 puntos porcentuales.

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la solicitud de nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales de Coahuila, promovida por Morena y el Partido del Trabajo (PT), carece de sustento jurídico y político, al considerar que los resultados electorales fueron contundentes.

“Es una ridiculez pedir la nulidad de la elección con una diferencia tan amplia. No tienen pruebas de lo que acusan; mejor deberían hacer una reflexión interna para entender por qué perdieron, en lugar de buscar culpables”, expresó.

Jiménez Salinas recordó que, tras la jornada electoral, hizo un llamado a la unidad y a dejar atrás las confrontaciones políticas; sin embargo, consideró que algunos actores de oposición continúan promoviendo señalamientos sin fundamentos.

Indicó que en el proceso participaron ocho partidos políticos, por lo que las acusaciones presentadas no cuentan con elementos suficientes para atribuir responsabilidades específicas. Añadió que el triunfo de los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad refleja la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

El gobernador sostuvo que quienes hoy impugnan los resultados deberían analizar las causas de la derrota y replantear su estrategia de cara a futuras contiendas electorales.

“Aquí hay democracia y hay que respetarla. Los coahuilenses ya se manifestaron en las urnas y su decisión debe respetarse”, afirmó.

Asimismo, llamó a los actores políticos a privilegiar el trabajo conjunto por el desarrollo del estado y a dejar de lado la confrontación, la polarización y la desinformación.

Por otra parte, rechazó las versiones difundidas en redes sociales y algunos medios digitales sobre una presunta revocación de su visa estadounidense o supuestas investigaciones financieras por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El mandatario señaló que este tipo de señalamientos circulan desde hace más de un año sin que exista alguna notificación o comunicación oficial que los respalde.

“Recientemente he viajado varias veces a Estados Unidos y no hay nada oficial. Siempre he estado dispuesto a dar la cara y responder cualquier situación porque he trabajado con honestidad”, declaró.