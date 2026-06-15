‘Aquí hay democracia y hay que respetarla’, responde gobernador de Coahuila a impugnaciones de Morena y PT

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Torreón
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    ‘Aquí hay democracia y hay que respetarla’, responde gobernador de Coahuila a impugnaciones de Morena y PT
    Jiménez consideró que los partidos impugnantes deberían analizar las causas de su derrota en lugar de buscar culpables. CORTESÍA

La Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvo alrededor de 684 mil votos, frente a los 320 mil de la 4T

TORREÓN, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que la solicitud de nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales de Coahuila, promovida por Morena y el Partido del Trabajo (PT), carece de sustento jurídico y político, al considerar que los resultados electorales fueron contundentes.

El mandatario estatal señaló que la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el PRI y la UDC, obtuvo alrededor de 684 mil votos, mientras que Morena y el PT alcanzaron cerca de 320 mil sufragios, lo que representa una diferencia aproximada de 400 mil votos y cerca de 30 puntos porcentuales.

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“Es una ridiculez pedir la nulidad de la elección con una diferencia tan amplia. No tienen pruebas de lo que acusan; mejor deberían hacer una reflexión interna para entender por qué perdieron, en lugar de buscar culpables”, expresó.

Jiménez Salinas recordó que, tras la jornada electoral, hizo un llamado a la unidad y a dejar atrás las confrontaciones políticas; sin embargo, consideró que algunos actores de oposición continúan promoviendo señalamientos sin fundamentos.

Indicó que en el proceso participaron ocho partidos políticos, por lo que las acusaciones presentadas no cuentan con elementos suficientes para atribuir responsabilidades específicas. Añadió que el triunfo de los candidatos de la Alianza Ciudadana por la Seguridad refleja la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas.

El gobernador sostuvo que quienes hoy impugnan los resultados deberían analizar las causas de la derrota y replantear su estrategia de cara a futuras contiendas electorales.

“Aquí hay democracia y hay que respetarla. Los coahuilenses ya se manifestaron en las urnas y su decisión debe respetarse”, afirmó.

Asimismo, llamó a los actores políticos a privilegiar el trabajo conjunto por el desarrollo del estado y a dejar de lado la confrontación, la polarización y la desinformación.

Por otra parte, rechazó las versiones difundidas en redes sociales y algunos medios digitales sobre una presunta revocación de su visa estadounidense o supuestas investigaciones financieras por parte del Gobierno de Estados Unidos.

El mandatario señaló que este tipo de señalamientos circulan desde hace más de un año sin que exista alguna notificación o comunicación oficial que los respalde.

“Recientemente he viajado varias veces a Estados Unidos y no hay nada oficial. Siempre he estado dispuesto a dar la cara y responder cualquier situación porque he trabajado con honestidad”, declaró.

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Jiménez Salinas destacó la relación de colaboración que mantiene con la Embajada de Estados Unidos y con autoridades del estado de Texas, y aseguró que no ha recibido requerimiento alguno relacionado con información financiera.

No obstante, señaló que, en caso de que alguna autoridad lo solicitara, estaría dispuesto a proporcionar toda la documentación necesaria.

“El que nada debe, nada teme. Vamos a seguir trabajando por Coahuila, defendiendo al estado y dando resultados a nuestra gente”, concluyó.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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