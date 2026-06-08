COPARMEX Laguna destaca éxito democrático en elecciones de Coahuila

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    COPARMEX Laguna destaca éxito democrático en elecciones de Coahuila
    Mary Carmen Reyes García celebró el nivel de involucramiento ciudadano en las urnas. SANDRA GÓMEZ

El organismo consideró que la jornada electoral refleja la confianza de la población en las instituciones democráticas

TORREÓN, COAH.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Laguna destacó la amplia participación ciudadana registrada durante la elección de diputaciones locales, al considerar que la jornada representa una muestra de confianza en las instituciones democráticas del estado.

La presidenta del organismo, Mary Carmen Reyes García, celebró que el 50.6 por ciento de la Lista Nominal acudiera a las urnas para emitir su voto. Señaló que esta cifra no solo destaca en el historial reciente de los procesos electorales locales, sino que también supera de manera significativa el 39 por ciento de participación registrado en los comicios legislativos celebrados hace cinco años.

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Para el sector empresarial, explicó, este nivel de participación resulta fundamental para fortalecer las condiciones que favorecen el crecimiento económico de la región. Reyes García subrayó que la certeza jurídica, el Estado de Derecho y la estabilidad política son factores indispensables para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo.

“Una ciudadanía que acude a las urnas fortalece sus instituciones, y eso genera la confianza necesaria para impulsar el desarrollo económico”, expresó la dirigente empresarial.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y autoridades electorales para promover el voto libre e informado entre la población.

De igual forma, destacó la labor de los medios de comunicación por mantener informada a la ciudadanía durante el proceso electoral, contribuyendo a la transparencia y al fortalecimiento de la participación democrática.

Desde la perspectiva de COPARMEX Laguna, los resultados de la jornada electoral envían una señal positiva de certidumbre y estabilidad para Coahuila. En ese sentido, el organismo reiteró su compromiso de impulsar el diálogo y la colaboración entre ciudadanía, sector productivo y autoridades, con el propósito de consolidar un estado competitivo, con mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para sus habitantes.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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