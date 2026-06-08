COPARMEX Laguna destaca éxito democrático en elecciones de Coahuila

La presidenta del organismo, Mary Carmen Reyes García, celebró que el 50.6 por ciento de la Lista Nominal acudiera a las urnas para emitir su voto. Señaló que esta cifra no solo destaca en el historial reciente de los procesos electorales locales, sino que también supera de manera significativa el 39 por ciento de participación registrado en los comicios legislativos celebrados hace cinco años.

TORREÓN, COAH.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Laguna destacó la amplia participación ciudadana registrada durante la elección de diputaciones locales, al considerar que la jornada representa una muestra de confianza en las instituciones democráticas del estado.

Para el sector empresarial, explicó, este nivel de participación resulta fundamental para fortalecer las condiciones que favorecen el crecimiento económico de la región. Reyes García subrayó que la certeza jurídica, el Estado de Derecho y la estabilidad política son factores indispensables para atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de empleo.

“Una ciudadanía que acude a las urnas fortalece sus instituciones, y eso genera la confianza necesaria para impulsar el desarrollo económico”, expresó la dirigente empresarial.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales y autoridades electorales para promover el voto libre e informado entre la población.

De igual forma, destacó la labor de los medios de comunicación por mantener informada a la ciudadanía durante el proceso electoral, contribuyendo a la transparencia y al fortalecimiento de la participación democrática.

Desde la perspectiva de COPARMEX Laguna, los resultados de la jornada electoral envían una señal positiva de certidumbre y estabilidad para Coahuila. En ese sentido, el organismo reiteró su compromiso de impulsar el diálogo y la colaboración entre ciudadanía, sector productivo y autoridades, con el propósito de consolidar un estado competitivo, con mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para sus habitantes.