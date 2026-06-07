Torreón: PRI se adjudica victoria arrolladora en los seis distritos

TORREÓN, COAH.- Tras registrarse una asistencia a las urnas que superó el 52 por ciento y con tendencias preliminares que otorgan una ventaja clara en los seis distritos de la Comarca Lagunera, el Partido Revolucionario Institucional se proclamó ganador de la contienda electoral de este domingo, al asegurar que obtuvo el respaldo mayoritario tanto en Torreón como en el resto del estado. En conferencia de prensa realizada en la sede municipal del PRI en Torreón, el dirigente del partido, Fernando Villarreal Cuéllar, resaltó que la jornada transcurrió en un clima de paz y celebró la movilización ciudadana registrada durante la elección, la cual estimó por encima del 52 por ciento.

Junto a los aspirantes de los seis distritos laguneros, Villarreal Cuéllar señaló que los números reflejan un triunfo para la región y para Coahuila. Además, dedicó un momento para recordar al alcalde fallecido, Román Alberto Cepeda González. “Ganó Coahuila, ganó Torreón y ganó La Laguna”, declaró el líder priista, quien aseguró que los candidatos electos se comprometieron a honrar la trayectoria del exedil mediante una gestión legislativa que genere resultados favorables para la coalición. Por su parte, Diego Rodríguez, secretario de Organización Política del Comité Directivo Estatal del PRI, afirmó que las cifras preliminares muestran una amplia ventaja de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en los 16 distritos electorales del estado, con especial fortaleza en los seis sectores que comprenden Torreón y su zona metropolitana. Rodríguez sostuvo que los resultados representan un respaldo a la gestión del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la continuidad de las estrategias en materia de seguridad, reactivación económica y bienestar social impulsadas por su administración.

Asimismo, agradeció el voto de confianza de la ciudadanía coahuilense y consideró que la población optó por las propuestas de la alianza. También reconoció el trabajo realizado por los candidatos, militantes y colaboradores que participaron en la promoción y defensa del voto. Los virtuales legisladores dedicaron este resultado al legado de Román Cepeda, a quien definieron como una figura clave en la transformación de Torreón, y señalaron que buscarán mantener esa visión desde el Congreso del Estado. Al término de la reunión, la dirigencia partidista informó que, con el 65 por ciento de las actas computadas, la coalición mantenía una ventaja de tres a uno sobre sus competidores, con una diferencia del 61 por ciento frente al 21 por ciento, cifras que calificaron como una muestra del respaldo ciudadano a la Alianza Ciudadana por la Seguridad. RESPALDO AL MODELO DE GOBIERNO ACTUAL Diego Rodríguez Canales, secretario de Organización Política del PRI Coahuila, afirmó que los resultados obtenidos por la Alianza Ciudadana por la Seguridad representan un respaldo ciudadano al modelo de gobierno encabezado por Manolo Jiménez Salinas. Al analizar la votación para la renovación del Congreso local, sostuvo que el triunfo responde tanto al trabajo realizado por el gobernador como al despliegue territorial y las estrategias de campaña de los candidatos de la coalición. “La ciudadanía coahuilense ha decidido respaldar el trabajo de Manolo Jiménez, optando por una ruta de progreso constante que no se detiene en ideologías, sino que mira siempre hacia adelante”.

Rodríguez Canales aseguró que la cercanía con la población fue uno de los principales distintivos de la alianza durante el proceso electoral y atribuyó los resultados al trabajo conjunto entre la estructura partidista y los candidatos. “Contamos con el respaldo de un gran gobernador como Manolo Jiménez, sumado al esfuerzo del priismo, la calidad de nuestros candidatos y una entrega absoluta por cumplirle a la gente”. Asimismo, señaló que la estabilidad y las condiciones de seguridad que prevalecen en Coahuila permitieron que las campañas y la jornada electoral se desarrollaran en un ambiente de tranquilidad. “Gracias a las condiciones de seguridad, todos los candidatos realizaron sus campañas sin contratiempos. Es un compromiso diario en el que no bajamos la guardia, garantizando siempre la tranquilidad de los coahuilenses”.

Publicidad