Embajador Ronald Johnson reconoce modelo de seguridad de Coahuila: Manolo Jiménez

El mandatario estatal subrayó la sintonía alcanzada en esta agenda común, señalando que la seguridad encabeza las prioridades compartidas.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de consolidar la alianza estratégica en seguridad, migración y desarrollo económico, el gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo una reunión de trabajo con el embajador estadounidense Ronald Johnson en la Ciudad de México, donde se evaluaron las áreas de cooperación bilateral.

“Hay mucha afinidad y colaboración. Nuestra prioridad número uno es la seguridad, sin dejar de lado el ámbito migratorio y el impulso económico”, afirmó Jiménez Salinas. Al respecto, recordó que la mitad de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la entidad proviene de capital estadounidense, lo que vuelve esencial mantener una relación sólida.

Durante el encuentro, que superó la hora de duración, el diplomático estadounidense mostró especial interés en los resultados de Coahuila en materia de seguridad.

Destacó de forma particular la estrategia de blindaje fronterizo, respaldada por la edificación de 18 cuarteles en los últimos 30 meses, muchos de ellos estratégicamente ubicados en la zona limítrofe con Estados Unidos.

“El embajador expresó su satisfacción por las acciones de blindaje fronterizo y la coordinación interinstitucional con las fuerzas federales, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional”, detalló el Gobernador.

Asimismo, compartió con el representante diplomático el enfoque de “cero tolerancia” que rige en la entidad, comparándolo con el sistema rígido y estricto que opera en Texas.

Finalmente, sobre la revisión del T-MEC, el titular del Ejecutivo estatal se pronunció a favor de privilegiar el diálogo, recordando que la relación comercial entre México y Estados Unidos es la más importante a nivel global, por lo que la cooperación debe ser el eje rector para continuar beneficiando el desarrollo industrial y la paz social de ambas regiones.