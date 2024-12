Exige Presidente de la Canaco Torreón, hacer más sencillo el pago del parquímetro

TORREÓN, COAH.- El presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna Muñoz, mencionó que es necesario se delimiten claramente los cajones de estacionamiento en donde es obligatorio el pago del parquímetro, porque muchas veces la gente se estaciona y no sabe realmente si en ese espacio tiene la obligación de pagar el estacionamiento.

Asimismo, es necesario buscar la forma de facilitar todavía más el pago del estacionamiento en el centro de la ciudad, porque especialmente los adultos mayores se rehúsan a bajar la aplicación y no tienen la destreza para usarla.

Lo anterior está inhibiendo que las familias acudan al centro de la ciudad, porque no van a poder pagar un parquímetro, por lo que es necesario que se busque la forma de que la gente pague de una forma más ágil y sencilla.

Igualmente, si el conductor no tiene red en ese momento, la aplicación no funciona y no puede hacer el pago del parquímetro, aunque hay lugares donde se cobra, pero no están bien señalados y desconocen dónde pueden efectuar el pago, lo que inhibe que la gente vaya al centro.

CONSEJO DE TRANSICIÓN

El dirigente de los comerciantes organizados de Torreón, por otra parte, dijo que el Consejo de Transición continúa revisando las dependencias del Ayuntamiento de Torreón, las cuales tienen como objetivo aclarar las dudas que tengan sobre alguna dependencia y que el titular del área responda.

Aseguró que este ejercicio ha sido positivo, ya que la semana pasada se tuvo pláticas con las áreas de Tesorería Municipal y Obras Públicas y en esta semana están por reunirse con los responsables del área de Contratos y Licitaciones.

Cabe recordar que el Consejo de Transición lo preside el presidente de Canadevi Laguna, José Eleazar Piña y también se tiene la representación del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI), Participación Ciudadana 29 (PC29); del Tecnológico de Monterrey; de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como Canaco, Coparmex y del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna.