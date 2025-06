Cancela Torreón obra vial ante presiones de líder vecinal; pedía dinero, afirma Director de Obras Públicas

TORREÓN, COAH.- Después de más de seis meses de diálogo con los vecinos, el alcalde Román Cepeda anunció la cancelación de la obra de ampliación del Paso Villa Florida, debido a la intervención de “liderazgos mezquinos” que se opusieron y a colonos que se dejaron influenciar por pseudo dirigentes.

El edil destacó que el tiempo apremia y es necesario actuar con rapidez, por lo que se determinó que esos recursos se destinen a otras obras, que se definirán la próxima semana.

TE PUEDE INTERESAR: Familia saltillense sufre aparatoso accidente en tramo Matamoros–La Cuchilla

“Ni mi administración ni el dinero tienen tiempo de espera; no están para cumplir caprichos y menos para pagar a esos liderazgos que lo único que quieren es ganar sin trabajar”, indicó.

Agregó que sí hay espacio para consensuar y dialogar con los vecinos, pero cuando entran intereses “usureros” en estos movimientos, todo se complica.

Cepeda explicó que, además de la ampliación del Paso Villa Florida con un segundo carril, se tenían consideradas obras complementarias de pavimentación y otras que posiblemente se realicen próximamente.

“Es una decisión tomada: no se va a hacer la obra para no generar conflictos. El pseudo dirigente que se opuso, Abundio Ramírez Vázquez, no vive ahí, y no hay recursos para resolver conflictos de esa naturaleza”, insistió.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan operativos en La Laguna para frenar robo de vehículos

El alcalde adelantó que la próxima semana el director de Obras Públicas, Juan Adolfo Von Bertrab, presentará alternativas de solución al conflicto vial en la intersección del bulevar La Nogalera y el periférico Raúl López Sánchez.

Entre las obras prioritarias mencionó las vialidades en el perímetro de Costco, la remodelación del bulevar Torreón 2000 y otras necesidades urgentes.