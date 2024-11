Inaugura Román Cepeda caseta policíaca en la colonia Tierra y Libertad

TORREÓN, COAH.- Esta mañana, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda inauguró una caseta de policía en la colonia Tierra y Libertad, equipada con cámaras de seguridad conectadas al C2, patrullas, y oficiales en vigilancia continua. La iniciativa busca mejorar el contacto directo entre la policía y los habitantes, incrementando la seguridad en el sector las 24 horas del día.

“La seguridad no se construye por la voluntad de una sola persona; no hay nada más fuerte que la participación de la ciudadanía junto a las autoridades de todos los niveles. Esta colaboración hace que Torreón, La Laguna y Coahuila sean más seguros”, afirmó Cepeda. La nueva caseta se suma a otras 27 en operación, entre casetas fijas, móviles y tipo monocaseta, resaltando la inversión en seguridad que distingue a Torreón.

El edil señaló también la importancia de la rehabilitación de 438 espacios públicos y aseguró que, en los dos meses restantes de su administración, mantendrá los esfuerzos en seguridad y apertura de más casetas en distintos puntos de la ciudad. “La estrategia de seguridad no termina en diciembre; en enero de 2025 iniciaremos un nuevo esfuerzo para seguir fortaleciendo la seguridad de Torreón”, puntualizó Cepeda, afirmando que el próximo gobierno mantendrá un rumbo claro para hacer de la ciudad un lugar favorable para la inversión.

LA SEGURIDAD LA COSTRUIMOS TODOS

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Federico Fernández Montañez, reconoció el compromiso del alcalde Cepeda al coordinar reuniones de seguridad semanales. Fernández destacó la importancia de que tanto autoridades como ciudadanos trabajen juntos en esta misión. “Es imposible asignar un policía a cada hogar, pero donde no haya una patrulla debe haber una cámara de vigilancia o una caseta, y donde no las haya, es crucial contar con ciudadanos comprometidos en reportar cualquier incidente”, expresó el secretario.