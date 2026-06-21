Liberan circulación en el Sistema Vial Abastos-Independencia tras concluir obras hidráulicas en Torreón

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    Liberan circulación en el Sistema Vial Abastos-Independencia tras concluir obras hidráulicas en Torreón
    Durante varios días se implementaron ajustes temporales a la circulación para permitir las maniobras de conexión de la nueva infraestructura hidráulica con la red existente, priorizando la seguridad de trabajadores y usuarios de la vialidad. SANDRA GÓMEZ

Las restricciones implementadas desde el viernes concluyeron conforme al calendario establecido, permitiendo la reapertura total de los carriles afectados

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad informó que, tras completar con éxito la primera etapa de interconexión de las líneas de drenaje sanitario en el Sistema Vial Abastos-Independencia, la circulación vehicular en la zona ha sido restablecida en su totalidad en Torreón.

Los trabajos, que formaron parte esencial del proyecto de infraestructura hidráulica y sanitaria en este sector, obligaron a implementar ajustes viales temporales desde el pasado viernes.

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Dichas medidas fueron necesarias para salvaguardar la integridad de los trabajadores, automovilistas y peatones mientras se realizaban las maniobras de conexión con la red existente.

De acuerdo con lo programado por la dependencia estatal, las restricciones viales concluyeron este sábado. A partir de las 19:00 horas, el flujo vehicular retomó su normalidad en los carriles afectados.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad agradeció la paciencia y colaboración de la ciudadanía ante los inconvenientes causados por estos trabajos, reiterando su compromiso con la mejora de la infraestructura urbana de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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