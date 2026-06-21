Liberan circulación en el Sistema Vial Abastos-Independencia tras concluir obras hidráulicas en Torreón
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Las restricciones implementadas desde el viernes concluyeron conforme al calendario establecido, permitiendo la reapertura total de los carriles afectados
TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad informó que, tras completar con éxito la primera etapa de interconexión de las líneas de drenaje sanitario en el Sistema Vial Abastos-Independencia, la circulación vehicular en la zona ha sido restablecida en su totalidad en Torreón.
Los trabajos, que formaron parte esencial del proyecto de infraestructura hidráulica y sanitaria en este sector, obligaron a implementar ajustes viales temporales desde el pasado viernes.
Dichas medidas fueron necesarias para salvaguardar la integridad de los trabajadores, automovilistas y peatones mientras se realizaban las maniobras de conexión con la red existente.
De acuerdo con lo programado por la dependencia estatal, las restricciones viales concluyeron este sábado. A partir de las 19:00 horas, el flujo vehicular retomó su normalidad en los carriles afectados.
La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad agradeció la paciencia y colaboración de la ciudadanía ante los inconvenientes causados por estos trabajos, reiterando su compromiso con la mejora de la infraestructura urbana de Torreón.