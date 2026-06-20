Lluvias dejan saldo blanco en Saltillo; registran inundaciones, vehículos varados y afectaciones menores

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este sábado 20 de junio en Saltillo provocaron encharcamientos, cierres preventivos de vialidades, vehículos varados y afectaciones menores en viviendas, principalmente en los sectores norte y oriente de la ciudad. No obstante, autoridades municipales y estatales reportaron saldo blanco, sin personas lesionadas ni fallecidas. Desde los primeros reportes ciudadanos, difundidos a través de redes sociales, se documentaron inundaciones en vialidades y diversos puntos de la ciudad, entre ellos el bulevar Fundadores, a la altura de Mirasierra, así como en los bulevares José Musa de León, Luis Donaldo Colosio y Valdés Sánchez, además de colonias como Valle de las Flores y diversos sectores del oriente de la capital.

También se registraron encharcamientos severos, vehículos varados y cierres a la circulación, además de la suspensión del encuentro entre los Saraperos de Saltillo y los Bravos de León debido a la intensidad de la lluvia. De acuerdo con información del Gobierno Municipal, elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad se desplegaron en distintos sectores para monitorear vados y vialidades, así como para atender reportes ciudadanos, en coordinación con otras dependencias municipales.

En un primer corte oficial, alrededor de las 16:45 horas, se informó que aproximadamente 20 vehículos habían sido remolcados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos la lateral del bulevar Fundadores, José Musa de León y Luis Donaldo Colosio. Asimismo, se realizaron cierres preventivos en cruces como Colosio y Celestín Freinet, así como José Musa de León y Los Silleres; este último fue reabierto posteriormente. Por su parte, el Gobierno del Estado, a través de Protección Civil, reportó cinco viviendas con afectaciones menores por ingreso de agua en Saltillo, además de tres vehículos varados, sin personas lesionadas. Los encharcamientos más significativos se concentraron en los sectores norte y oriente de la ciudad.

Más tarde, las autoridades municipales confirmaron que se mantenía saldo blanco, sin personas lesionadas, arrastradas por la corriente o fallecidas. También informaron que se contabilizaban alrededor de cinco vehículos varados en distintos puntos y reiteraron que las dependencias continuaban con labores permanentes de monitoreo en toda la ciudad. Durante la contingencia se registró además el cierre temporal del paso inferior que conecta Misión Cerritos con el bulevar Fundadores. Asimismo, personal de Protección Civil y Bomberos brindó apoyo a una persona en la colonia Virreyes Obrera, donde una vivienda presentó ingreso de agua.

El alcalde Javier Díaz González coordinó personalmente las labores de atención en campo y supervisó trabajos de limpieza en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Celestín Freinet. Además, recorrió diversos puntos afectados por las precipitaciones para verificar la respuesta de las cuadrillas municipales. El edil señaló que existe coordinación permanente con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, para salvaguardar a la población y atender los daños ocasionados por las lluvias. Cuadrillas del programa “Aquí Andamos”, junto con personal de Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios Públicos, realizaron labores de retiro de basura, escombro y ramas en vialidades como el bulevar Rufino Tamayo y otros puntos de los sectores norte, oriente y poniente de la ciudad. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantuvo presencia en distintos sectores mediante labores preventivas, apoyo vial y atención a reportes ciudadanos, además de coordinar el cierre y la reapertura de cruces conforme descendían los niveles del agua.

Las autoridades destacaron también que las labores preventivas realizadas previamente en los arroyos Del Cuatro y Ceballos, a la altura del bulevar Los Pastores, contribuyeron a evitar inundaciones de mayor magnitud. En redes sociales, ciudadanos compartieron imágenes y videos de calles anegadas en colonias como Valle de las Flores y otros sectores del oriente de la ciudad, así como de vehículos detenidos por la acumulación de agua.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones durante las lluvias intensas, evitar cruzar vados o corrientes de agua, mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier eventualidad.

Ante lluvias intensas, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a seguir estas recomendaciones: *Monitorear el pronóstico a través del Servicio Meteorológico Nacional. *Disminuir la velocidad y mantener una distancia prudente al conducir. *Tomar rutas alternas para evitar zonas de riesgo. *Atender los semáforos pluviales y las indicaciones de las autoridades. *No cruzar a pie ni en vehículo vados, arroyos o calles en las que se presenten fuertes corrientes de agua. *En caso de alguna emergencia, reportar al 911; al 844 414 1114 de la Policía Municipal; al ChatBot de la Comisaría 844 893 0909, o mediante los Grupos de WhatsApp de Seguridad.

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