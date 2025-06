Madres de víctimas de feminicidio en Coahuila salen a votar: no quieren corruptos ni gente sin experiencia

“Fue un amparo federal. El magistrado federal ordenó que se diera vista a las nuevas pruebas y que no lo dejaran libre, y el juez fue quien lo soltó cuando llegó ese amparo. Entonces, él ya no está en uso de funciones”, contó.

Enfatizó que votó por los jueces y magistrados que están ejerciendo actualmente su trabajo, pues añadió que, ante los pocos requisitos para ser candidato, no quiere arriesgarse a que se elija a un perfil que sea “tapadera” para fraudes.

“Prefiero a los que yo tengo. Yo no quiero andar investigando a ver si fue bueno, fue malo, fue corrupto, fue puesto ahí sabiendo que puedes hacer todo tu cochinero porque te ampara un partido. Que no. Entonces, mire, mejor me quedo con los que están, que nos sigan protegiendo”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Instalan 100% de las casillas en Coahuila; Saltillo con mayor retraso y problemas

PIDEN MEJORAS

Para Cristela Soto, que ha vivido de cerca el sistema de justicia, quisiera que mejorara y que los jueces tuvieran más empatía con las víctimas. “Se basan mucho en los derechos del imputado”, dijo.

Aseguró que llegó a la urna sabiendo por quién votar, pero se negó a detallar nombres.

“Lamentablemente a veces confiamos en las personas y definitivamente, como dicen vulgarmente, le dan la puñalada por la espalda. Tienen sus prioridades y nada más se encuentran en un puesto y ya no se acuerdan de uno”, comentó.

Cristela mencionó que ella no cuenta con el conocimiento en la rama del Derecho y eso complica su decisión de votar por tantos cargos, pero señaló que su hija estudia actualmente Derecho y ella la ha orientado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: tarda ciudadanía hasta 25 minutos en emitir voto para el Poder Judicial

También dijo que “hay varios” candidatos por los que no votó y no votaría, pues consideró que son personas que han hecho “muchísimo daño”, pero no precisó nombres.

“Lamentablemente ponen personas que no tienen experiencia ni tienen tampoco el estudio, porque así está ahorita precisamente en lo familiar. Están unos jueces que, pues, no saben absolutamente; hay muchos que no son nuevos, bueno, para mí son nuevos porque no los había visto, pero en el transcurso que vamos, en acompañamiento, pues uno se va dando cuenta quién y cómo están trabajando”, añadió.