Miguel Riquelme genera estabilidad política y certidumbre a Torreón: Manolo Jiménez

El mandatario estatal consideró que el proceso de sustitución se desarrolló de manera positiva, responsable y con apego a las instituciones, lo que permitió garantizar la continuidad del Gobierno Municipal para concluir el periodo constitucional 2025-2027.

TORREÓN, COAH.- La designación de Miguel Ángel Riquelme Solís como alcalde sustituto permitió estabilizar el escenario político y administrativo de Torreón, luego del fallecimiento del presidente municipal, Román Alberto Cepeda González, ocurrido el pasado 5 de junio, afirmó el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que esta nueva etapa en la administración de Torreón ha generado un ambiente favorable de unidad y coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento, la iniciativa privada y la ciudadanía.

A su juicio, la estabilidad política y la colaboración entre los distintos sectores brindan certidumbre en materia de seguridad, prestación de servicios públicos y desarrollo económico, condiciones indispensables para mantener la llegada de inversiones y el crecimiento de la ciudad.

“Se respira un buen ambiente”, expresó Jiménez Salinas al destacar que el relevo en la Presidencia Municipal permitió encauzar rápidamente las tareas de gobierno y evitar un periodo prolongado de incertidumbre.

El gobernador manifestó que conoce desde hace años a Miguel Ángel Riquelme, con quien ha coincidido en diferentes responsabilidades públicas, por lo que confiaba en que asumiría plenamente la conducción del municipio y tomaría las decisiones necesarias para ordenar la administración.

Explicó que, durante el análisis del proceso de sustitución, una de las principales consideraciones fue que la persona designada contara con experiencia, capacidad política y disposición para asumir de inmediato la responsabilidad de encaminar los asuntos municipales y ofrecer resultados a la población.

Jiménez Salinas afirmó que Riquelme Solís “tomó las riendas de la ciudad”, tal como se esperaba, y ha comenzado a coordinar acciones con los diferentes sectores sociales, empresariales y gubernamentales.

Añadió que, a aproximadamente 15 días de haber asumido la Presidencia Municipal, se observa un inicio favorable, con decisiones y acciones que permiten anticipar una etapa positiva para Torreón.

El mandatario reiteró el respaldo del Gobierno de Coahuila al Ayuntamiento y aseguró que se mantendrá la coordinación institucional para atender los principales retos de la ciudad, particularmente en seguridad, agua, servicios públicos, infraestructura, movilidad y desarrollo económico.