Coahuila, ¿el mejor estado para vivir en México? Encabeza ranking de satisfacción con la vida del Inegi

De acuerdo con los resultados de la ENBIARE 2025, el estado registró una calificación promedio de 8.85 puntos en una escala de 1 a 10, donde 1 significa “nada satisfecho” y 10 “muy satisfecho”.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que Coahuila es la entidad del país con el mayor nivel de satisfacción con la vida.

Con este resultado, Coahuila se ubicó por encima de la media nacional, que fue de 8.62 puntos. Además, las diferencias entre las entidades fueron relativamente reducidas, ya que incluso los estados con los indicadores más bajos mantuvieron promedios superiores a ocho puntos.

Según los datos reportados en la ENBIARE con corte al 2025, Coahuila ocupa el primer lugar con mayor indicador de satisfacción con la vida, y en segundo lugar está Tamaulipas con 8.79 puntos, en tercero Durango con 8.78, Sinaloa con 8.77 al igual que Baja California Sur.

En contraste, las entidades que tuvieron el promedio más bajo, fueron Oaxaca con 8.32 puntos, Tabasco con 8.37, Michoacán con 8.48, Guerrero con 8.51 al igual que Zacatecas.

La ENBIARE también revela diferencias por sexo. En Coahuila, las mujeres obtuvieron un promedio de 8.75 puntos, lo que las ubicó como las cuartas más satisfechas del país, mientras que los hombres alcanzaron 8.95 puntos, colocándose en el primer lugar nacional.

A nivel estatal, el indicador mostró un incremento respecto al año anterior. En la medición previa, el INEGI reportó para Coahuila un promedio de 8.3 puntos, nivel similar al de Sinaloa y Jalisco, mientras que Aguascalientes y Baja California registraron 8.2.

Por otro lado, el INEGI destaca que la menor satisfacción de los coahuilenses a nivel de ámbitos personales y dominios específicos, está en la seguridad ciudadana, donde solo 27.1 dijeron estar muy satisfechos; luego está la calidad de medio ambiente donde un 39.2 por ciento dijeron estar muy satisfechos, luego nivel socioeconómico con 41.6, después aspectos del país con 42.7 , y la ciudad con 49.3 por ciento.