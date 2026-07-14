Coahuila, ¿el mejor estado para vivir en México? Encabeza ranking de satisfacción con la vida del Inegi
El estado obtuvo una calificación promedio de 8.85 puntos, por encima de la media nacional de 8.62
La Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que Coahuila es la entidad del país con el mayor nivel de satisfacción con la vida.
De acuerdo con los resultados de la ENBIARE 2025, el estado registró una calificación promedio de 8.85 puntos en una escala de 1 a 10, donde 1 significa “nada satisfecho” y 10 “muy satisfecho”.
Con este resultado, Coahuila se ubicó por encima de la media nacional, que fue de 8.62 puntos. Además, las diferencias entre las entidades fueron relativamente reducidas, ya que incluso los estados con los indicadores más bajos mantuvieron promedios superiores a ocho puntos.
Según los datos reportados en la ENBIARE con corte al 2025, Coahuila ocupa el primer lugar con mayor indicador de satisfacción con la vida, y en segundo lugar está Tamaulipas con 8.79 puntos, en tercero Durango con 8.78, Sinaloa con 8.77 al igual que Baja California Sur.
En contraste, las entidades que tuvieron el promedio más bajo, fueron Oaxaca con 8.32 puntos, Tabasco con 8.37, Michoacán con 8.48, Guerrero con 8.51 al igual que Zacatecas.
La ENBIARE también revela diferencias por sexo. En Coahuila, las mujeres obtuvieron un promedio de 8.75 puntos, lo que las ubicó como las cuartas más satisfechas del país, mientras que los hombres alcanzaron 8.95 puntos, colocándose en el primer lugar nacional.
A nivel estatal, el indicador mostró un incremento respecto al año anterior. En la medición previa, el INEGI reportó para Coahuila un promedio de 8.3 puntos, nivel similar al de Sinaloa y Jalisco, mientras que Aguascalientes y Baja California registraron 8.2.
Por otro lado, el INEGI destaca que la menor satisfacción de los coahuilenses a nivel de ámbitos personales y dominios específicos, está en la seguridad ciudadana, donde solo 27.1 dijeron estar muy satisfechos; luego está la calidad de medio ambiente donde un 39.2 por ciento dijeron estar muy satisfechos, luego nivel socioeconómico con 41.6, después aspectos del país con 42.7 , y la ciudad con 49.3 por ciento.
En contraste, los ámbitos y dominios específicos donde mayor porcentaje de población dijo estar muy satisfecho, fue con la libertad para decidir sobre su vida con un 77 por ciento, con su vivienda con un 73.2 por ciento, las relaciones familiares con un 72 por ciento, con la principal actividad que realiza (empleo, emprendedurismo, estudio) con 62.6 por ciento y con su salud mental con 62.3 por ciento.
Cinco estados más satisfechos con la vida:
Coahuila - 8.85
Tamaulipas - 8.79
Durango - 8.78
Sinaloa - 8.77
Baja California Sur - 8.77
*En una calificación del 1 al 10
Cinco estados menos satisfechos con la vida:
Zacatecas - 8.51
Guerrero - 8.51
Michoacán - 8.48
Tabasco - 8.37
Oaxaca - 8.32
*En una calificación del 1 al 10
Ámbitos con mayor satisfacción en Coahuila:
Libertad de decisión - 77%
Vivienda - 73.2%
Principal actividad - 72%
Familia - 62.6%
Salud mental - 62.3%
Ámbitos con menor satisfacción en Coahuila:
Aspectos de la ciudad - 49.3%
Aspectos del país - 42.7%
Nivel socioeconómico - 41.6%
Calidad del medio ambiente - 39.2%
Seguridad ciudadana - 27.%