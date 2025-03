Secretario del Ayuntamiento de Torreón niega citatorio por riña en plaza comercial

José Elías Gánem asegura no haber recibido notificación de la Fiscalía y califica la situación como un intento de politización

TORREÓN, COAH.- El secretario del Ayuntamiento, José Elías Gánem Guerrero, informó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación ni ha sido citado por la Fiscalía General del Estado en relación con la riña que un grupo de jóvenes protagonizó en el estacionamiento de una plaza comercial la madrugada del pasado domingo.

“Estoy en espera de eso. Desde el domingo estoy en comunicación con el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Laguna 1, y con su titular. Siempre le he manifestado que estoy en la mejor disposición de aclarar las cosas”, expresó.

Sobre los hechos, el alcalde declaró que se debe investigar a fondo y sancionar a quien resulte responsable. “Que realmente se haga la investigación y, en ese sentido, se castigue a quien se tenga que castigar”, señaló.

El secretario del Ayuntamiento reveló que, tras el incidente, se comunicó con la madre de los jóvenes involucrados para expresarle su disposición a aclarar lo sucedido. “Incluso el mismo domingo hablé con la mamá de los jóvenes y le dije: ‘Estoy en la mejor disposición de aclarar el tema, demostrar la evidencia que tengo. Te puedo probar que quien golpeó a tus hijas fue tu propio hijo’”, afirmó.

Gánem Guerrero acusó al diputado local Antonio Attolini Murra de politizar el caso. “Los actores políticos que nunca se ven, ahora opinan del tema. Entonces, pues no, está más que claro que es un asunto político”, declaró.

En cuanto a las pruebas, mencionó que además de los videos que circulan en redes sociales, hay testigos presenciales del incidente. “Estoy muy seguro de que no tengo ningún problema, estoy muy tranquilo. Soy una persona como cualquier otra, que puede salir a divertirse con su familia. No porque sea secretario del Ayuntamiento tengo que estar todo el día en casa, caray. No temo a nada”, expresó.

Asimismo, pidió al senador de Morena, Luis Fernando Salazar, que deje de politizar el tema, “cuando no ha hecho nada por los coahuilenses”.

Por otra parte, informó que en la Fiscalía General del Estado hay otra denuncia presentada por una mujer, quien acusa a las hermanas que presuntamente demandaron al funcionario, señalándolas por agresión.

Finalmente, el secretario comentó que en el entorno familiar de las mujeres que lo acusan hay personas detenidas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. “Yo no sé si a ellos les interesa que eso se sepa, porque están perjudicando mi imagen”, concluyó.