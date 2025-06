Torreón: 16 años sin Israel, 15 sin Héctor, dos mujeres que no se rinden

TORREÓN, COAH.- Una madre y una esposa buscadora se reunieron en el Árbol de la Esperanza de Torreón para recordar que sus seres queridos no han vuelto a casa después de 16 y 15 años de desaparecidos.

Israel Torres Lazarín desapareció el 18 de junio de 2009 cuando viajaba a la ciudad de Matamoros, Coahuila y fue detenido por policías municipales junto a otros cinco compañeros.

TE PUEDE INTERESAR: Reitera Gobierno de Coahuila compromiso con la inclusión

Héctor Armando Tapia Osollo desapareció un 19 de junio de 2010. Se disponía a dormirse después de una cena de trabajo, cuando un comando armado de policías federales entró violentamente a la casa y se lo llevaron.

“Es una parte de mí que me falta. He aprendido a caminar. El amor y el coraje es lo que me levantan, el amor a él para exigir justicia”, dijo María Luisa Lazarín, madre de Israel.

Dijo que a 16 años de la desaparición de su hijo, no hay respuestas ni investigaciones y por ello buscan que la sociedad sepa que las desapariciones tienen rostro. “No nos cansamos, hasta encontrarlos”, comentó.

Ixchel Mireles mencionó que su esposo desapareció un día antes del día del padre. Era ingeniero civil, gerente de una constructora.

““Estábamos acostados platicando, en eso se escuchó el tronido de la puerta, entraron los hombres y vimos que eran policías federales por el uniforme y porque enseñaron la ´charola´.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a otro minero rescatado en Pasta de Conchos: Ignacio Campos Rosales

“No se ha hecho nada porque me dicen que cómo van a ir a investigar o a ir a tal lado. No te queda más que estar en un colectivo”, comentó.

María Luisa agregó que en su caso se perdieron evidencias hace años porque los ministerios públicos se excusaban de que no había un delito tipificado y no sabían qué hacer. Mientras que la señora Mireles se quejó porque su expediente fue trasladado al fuero federal.