Madre buscadora de Torreón realiza un acto de memoria en el lugar donde su hijo fue visto por última vez hace 15 años

Noé Antonio, de 18 años cuando desapareció el 27 de junio de 2010, regresaba de casa de su novia y supuestamente tomaría un camión en el Periférico Raúl López Sánchez rumbo a Gómez Palacio, donde vivía. Sin embargo, nunca llegó y las primeras investigaciones revelaron que nunca subió a un autobús.

“Nadie me puede comprobar que llegó en Gómez, mi corazón me dice que fue aquí. Y cómo no le voy a hacer caso a mi corazón”, comentó la madre buscadora.

Ana Luisa Romo comentó que quiso hacer el acto para visibilizar la desaparición de su hijo y que la gente se dé cuenta que sigue desaparecido. Pidió a la ciudadanía y vecinos de la colonia que, si vieron algo, se pongan en su lugar de madre y denuncien.