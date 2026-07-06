Torreón: inician los depósitos de las pensiones Bienestar del bimestre julio-agosto 2026

TORREÓN, COAH.- A partir de hoy, 6 de julio, se puso en marcha el calendario de pagos de las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad en todo el país. La Secretaría de Bienestar informó que, para este bimestre julio-agosto de 2026, la dispersión de los recursos se llevará a cabo de forma programada y alfabética.

Según lo señalado por Karla Zamora, directora regional de Bienestar en La Laguna, el orden de los pagos es fundamental para facilitar el acceso a los recursos. Por ello, invitó a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la fecha exacta de su depósito, de acuerdo con la inicial de su primer apellido.

Sobre las tarjetas entregadas recientemente, la Secretaría de Bienestar detalló que el primer depósito puede tardar hasta 30 días posteriores a la recepción del plástico, periodo que debe transcurrir antes de realizar cualquier aclaración administrativa. Para mayor comodidad, la dependencia recomienda consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar o llamando al número 800 900 2000, con el fin de evitar aglomeraciones en los cajeros. Asimismo, recordó a los beneficiarios que los recursos permanecen seguros en su cuenta, por lo que pueden realizar retiros cuando lo consideren necesario y no necesariamente el mismo día de la dispersión.

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