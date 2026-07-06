Torreón: inician los depósitos de las pensiones Bienestar del bimestre julio-agosto 2026

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    Torreón: inician los depósitos de las pensiones Bienestar del bimestre julio-agosto 2026
    La dependencia recomendó a los beneficiarios consultar el saldo de su tarjeta mediante la aplicación del Banco del Bienestar o a través de la línea telefónica oficial para evitar filas en los cajeros. ARCHIVO

La Secretaría de Bienestar informó que, para este bimestre julio-agosto de 2026, la dispersión se llevará a cabo de forma programada y alfabética

TORREÓN, COAH.- A partir de hoy, 6 de julio, se puso en marcha el calendario de pagos de las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad en todo el país.

La Secretaría de Bienestar informó que, para este bimestre julio-agosto de 2026, la dispersión de los recursos se llevará a cabo de forma programada y alfabética.

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Según lo señalado por Karla Zamora, directora regional de Bienestar en La Laguna, el orden de los pagos es fundamental para facilitar el acceso a los recursos.

Por ello, invitó a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer la fecha exacta de su depósito, de acuerdo con la inicial de su primer apellido.

$!Las autoridades informaron que los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de agilizar la entrega de los apoyos.
Las autoridades informaron que los depósitos se realizarán de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el objetivo de agilizar la entrega de los apoyos. SANDRA GÓMEZ

Sobre las tarjetas entregadas recientemente, la Secretaría de Bienestar detalló que el primer depósito puede tardar hasta 30 días posteriores a la recepción del plástico, periodo que debe transcurrir antes de realizar cualquier aclaración administrativa.

Para mayor comodidad, la dependencia recomienda consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar o llamando al número 800 900 2000, con el fin de evitar aglomeraciones en los cajeros.

Asimismo, recordó a los beneficiarios que los recursos permanecen seguros en su cuenta, por lo que pueden realizar retiros cuando lo consideren necesario y no necesariamente el mismo día de la dispersión.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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