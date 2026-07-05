Más de 5 mil personas disfrutan el Ramos Soccer Fest para apoyar a México

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Más de 5 mil personas disfrutan el Ramos Soccer Fest para apoyar a México
    Niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en un ambiente de unidad y orgullo nacional.

El partido se transmitió en una pantalla monumental instalada en la Alameda Miguel Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.– En un ambiente de entusiasmo, convivencia familiar y orgullo por la Selección Mexicana, más de 5 mil personas se congregaron este domingo en la Alameda Miguel Ramos Arizpe para disfrutar del Ramos Soccer Fest, evento organizado por el Gobierno Municipal con motivo del partido entre México e Inglaterra.

La actividad fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, así como por integrantes de la administración municipal, quienes convivieron con las familias que se dieron cita para seguir el encuentro a través de una pantalla monumental instalada en el lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-fest-2026-apuesta-por-el-turismo-y-la-gastronomia-con-monclova-como-invitada-GI21923894

Desde horas antes del silbatazo inicial, cientos de personas comenzaron a llegar a la Alameda portando playeras, banderas y otros artículos alusivos a la Selección Mexicana, generando un ambiente de fiesta que reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en torno al deporte.

Además de la transmisión del encuentro, el Ramos Soccer Fest ofreció diversas actividades recreativas para los asistentes, entre ellas dinámicas, sorteos, entrega de regalos y una zona de venta de alimentos, lo que permitió que las familias permanecieran durante varias horas disfrutando de la jornada.

$!El alcalde destacó que el fútbol tiene la capacidad de unir a la comunidad y fortalecer el trabajo en equipo.
El alcalde destacó que el fútbol tiene la capacidad de unir a la comunidad y fortalecer el trabajo en equipo.

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de generar espacios que promuevan la convivencia social y fortalezcan el tejido comunitario.

“Hoy vimos cómo el fútbol tiene la capacidad de unir a toda una ciudad; así unidos, trabajando en equipo y creyendo en nosotros mismos, cosas grandes podremos hacer”, expresó el edil.

El Presidente Municipal señaló que este tipo de iniciativas permiten que los espacios públicos se consoliden como puntos de encuentro para las familias, al tiempo que fomentan la identidad y el sentido de pertenencia entre los habitantes de Ramos Arizpe.

La jornada transcurrió en un ambiente seguro y familiar, con la presencia de elementos de distintas corporaciones municipales encargadas de resguardar el orden y brindar apoyo a los asistentes, quienes celebraron cada jugada de la Selección Mexicana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-se-suma-a-megareforestacion-estatal-con-amplia-alianza-social-y-empresarial-KK21904934

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de eventos forman parte de la estrategia para impulsar la convivencia ciudadana y el aprovechamiento de los espacios públicos, aprovechando acontecimientos deportivos de gran convocatoria.

Con el Ramos Soccer Fest, la administración municipal reiteró su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan la unión entre las familias, promuevan la participación ciudadana y conviertan al deporte en un elemento de integración para la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Celebraciones

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

De balompié, alegría y corrupción

true

¿Y si sí, México?
true

T-MEC en la cuerda floja: costo de la desconfianza que genera Morena
true

Manganitas ∙ AFA
CUARTOSCURO

Un gobierno obeso

true

Coordinadores de los comités de defensa, un burdo engaño

Derecha; Retrato de Daniela Klette, miembro de la Fracción del Ejército Rojo, tomado en 1988. Izquierda; Klette en se en la sala del tribunal de distrito de Verden, Alemania escucucha su condena a 13 años de prisión.

Los últimos sobrevivientes del radicalismo
Ya no soy yo

Ya no soy yo