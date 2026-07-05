Más de 5 mil personas disfrutan el Ramos Soccer Fest para apoyar a México

RAMOS ARIZPE, COAH.– En un ambiente de entusiasmo, convivencia familiar y orgullo por la Selección Mexicana, más de 5 mil personas se congregaron este domingo en la Alameda Miguel Ramos Arizpe para disfrutar del Ramos Soccer Fest, evento organizado por el Gobierno Municipal con motivo del partido entre México e Inglaterra. La actividad fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por su esposa y presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, así como por integrantes de la administración municipal, quienes convivieron con las familias que se dieron cita para seguir el encuentro a través de una pantalla monumental instalada en el lugar.

Desde horas antes del silbatazo inicial, cientos de personas comenzaron a llegar a la Alameda portando playeras, banderas y otros artículos alusivos a la Selección Mexicana, generando un ambiente de fiesta que reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos en torno al deporte. Además de la transmisión del encuentro, el Ramos Soccer Fest ofreció diversas actividades recreativas para los asistentes, entre ellas dinámicas, sorteos, entrega de regalos y una zona de venta de alimentos, lo que permitió que las familias permanecieran durante varias horas disfrutando de la jornada.

Durante el evento, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de generar espacios que promuevan la convivencia social y fortalezcan el tejido comunitario. “Hoy vimos cómo el fútbol tiene la capacidad de unir a toda una ciudad; así unidos, trabajando en equipo y creyendo en nosotros mismos, cosas grandes podremos hacer”, expresó el edil. El Presidente Municipal señaló que este tipo de iniciativas permiten que los espacios públicos se consoliden como puntos de encuentro para las familias, al tiempo que fomentan la identidad y el sentido de pertenencia entre los habitantes de Ramos Arizpe. La jornada transcurrió en un ambiente seguro y familiar, con la presencia de elementos de distintas corporaciones municipales encargadas de resguardar el orden y brindar apoyo a los asistentes, quienes celebraron cada jugada de la Selección Mexicana.

El Gobierno Municipal destacó que este tipo de eventos forman parte de la estrategia para impulsar la convivencia ciudadana y el aprovechamiento de los espacios públicos, aprovechando acontecimientos deportivos de gran convocatoria. Con el Ramos Soccer Fest, la administración municipal reiteró su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan la unión entre las familias, promuevan la participación ciudadana y conviertan al deporte en un elemento de integración para la comunidad.

Publicidad