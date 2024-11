Torreón: Pide madre de Fanny al responsable de su desaparición que se toque el corazón

TORREÓN, COAH.- Silvia Ortiz, madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, quien este 5 de noviembre cumple 20 años desaparecida, mandó un mensaje al presunto responsable de la desaparición de su hija y a quien le pidió que se toque el corazón.

Frente al memorial de Grupo VIDA en Torreón, Ortiz contó que se enteró que el probable responsable de la desaparición de su hija está enfermo, y por eso le mandó un mensaje pidiendo que se alivie para que diga dónde está su hija.

“Parece que está enfermo, y yo pido por él. No quiero que le pase nada. Quiero que se alivie, que diga dónde está mi hija. Te mando el mensaje directamente a ti. Espero que ahora que estás enfermo, te toques el corazón y mandes un mensaje anónimo en dónde está.

“Sabes muy bien que tú lo hiciste. Y por eso lo hago. Las autoridades no van a hacer nada y tú lo sabes. Tú me lo dijiste en una ocasión, que todo te lo pasabas por el arco del triunfo. Y sí lo has hecho y no te ha importado. Que Dios te perdone y pido por ti para que te alivies y me digas dónde está”, dijo la mujer.