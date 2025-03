Torreón: Piden claridad sobre apoyo a huérfanos de feminicidio; no han entregado recurso este año

TORREÓN, COAH- María Elena de la Fuente, madre de una víctima de feminicidio, denunció que a la fecha el gobierno estatal no cubre la beca para los huérfanos de feminicidio correspondiente a este 2025.

La señora mencionó que la última fecha que se entregó el apoyo fue el 15 de diciembre de 2024, y a la fecha no ha salidO el decreto, no les informan ni avisan cuándo se entregaría.

TE PUEDE INTERESAR: Caos por ‘chipi-chipi’ en Saltillo: reportan cortes de energía eléctrica y fallas en semáforos

Desde hace tiempo, el Gobierno del Estado, a través de la Procuraduría de Niños Niñas y Familia (Pronnif), entrega un apoyo de 4 mil pesos bimestrales por niña o niño huérfano de feminicidio, pero en lo que va de este año el apoyo no se ha entregado.

“Nomás nada. No contestan, no dicen nada. Quisiéramos saber qué pasa. Ya son meses de algo que se debe tener previsto. Debió haber sido el 15 de febrero, pero no dan razón”, comentó María Elena de la Fuente, integrante también del colectivo Madres Poderosas de La Laguna.

Añadió que están a la espera de alguna explicación, pero hasta le fecha no hay nadie que dé una atención.

Dijo que el apoyo es para sufragar los gastos de los huérfanos de feminicidio, pues las cuidadoras, normalmente abuelas, se ven impedidas a trabajar para poder atender a sus nietas y nietos.