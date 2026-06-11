Torreón prevé alza turística y económica por efecto indirecto del Mundial

Sugey Alvarado, titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) local, indicó que, pese a que la ciudad no albergará partidos, la proximidad con Monterrey —sede mundialista— posiciona a la región como una alternativa estratégica para los visitantes que buscan alojamiento y servicios complementarios.

TORREÓN, COAH.- El inicio de la Copa Mundial de Fútbol ha generado optimismo en el sector turístico de Torreón , donde se proyecta un incremento significativo en la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes como consecuencia indirecta del magno evento deportivo.

Detalló que los hoteles han comenzado a registrar nuevas reservas, esperando que para este viernes se consolide una cifra exacta sobre la afluencia derivada de este fenómeno.

“Detectamos un alza del cinco por ciento en comparación con los registros regulares. Estimamos concluir junio con una ocupación cercana al 50 por ciento”, precisó.

Actualmente, el promedio de ocupación en Torreón es del 46 por ciento, por lo que este repunte, sumado a otros eventos de la agenda local, se perfila como un resultado altamente positivo.

También puntualizó que junio es un mes de intensa actividad por congresos, como el Nacional de Pastoral Turística, lo cual dinamiza el sector. Resaltó, además, que los eventos de talla internacional impulsan una mayor derrama económica, especialmente en hoteles de categoría superior, donde se proyectan cerca de mil cuartos-noche en el segmento VIP.

Subrayó que Torreón mantiene un crecimiento sostenido en tarifas hoteleras desde hace cinco años, consolidándose como un destino sólido para el turismo de negocios y eventos, aprovechando el contexto mundialista para fortalecer su proyección turística.