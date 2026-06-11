Torreón prevé alza turística y económica por efecto indirecto del Mundial

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón prevé alza turística y económica por efecto indirecto del Mundial
    Autoridades del sector turístico estiman que la ocupación hotelera podría alcanzar el 50 por ciento al cierre del mes, superando el promedio actual que se mantiene en 46 por ciento. SANDRA GÓMEZ

Actualmente, el promedio de ocupación en la ciudades del 46 por ciento, por lo que este repunte, se perfila como un resultado altamente positivo

TORREÓN, COAH.- El inicio de la Copa Mundial de Fútbol ha generado optimismo en el sector turístico de Torreón, donde se proyecta un incremento significativo en la ocupación hotelera y el consumo en restaurantes como consecuencia indirecta del magno evento deportivo.

Sugey Alvarado, titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) local, indicó que, pese a que la ciudad no albergará partidos, la proximidad con Monterrey —sede mundialista— posiciona a la región como una alternativa estratégica para los visitantes que buscan alojamiento y servicios complementarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/multan-a-establecimiento-en-torreon-por-exhibir-equinos-intensifican-supervision-para-garantizar-bienestar-animal-EB21312574

Detalló que los hoteles han comenzado a registrar nuevas reservas, esperando que para este viernes se consolide una cifra exacta sobre la afluencia derivada de este fenómeno.

“Detectamos un alza del cinco por ciento en comparación con los registros regulares. Estimamos concluir junio con una ocupación cercana al 50 por ciento”, precisó.

Actualmente, el promedio de ocupación en Torreón es del 46 por ciento, por lo que este repunte, sumado a otros eventos de la agenda local, se perfila como un resultado altamente positivo.

También puntualizó que junio es un mes de intensa actividad por congresos, como el Nacional de Pastoral Turística, lo cual dinamiza el sector. Resaltó, además, que los eventos de talla internacional impulsan una mayor derrama económica, especialmente en hoteles de categoría superior, donde se proyectan cerca de mil cuartos-noche en el segmento VIP.

Subrayó que Torreón mantiene un crecimiento sostenido en tarifas hoteleras desde hace cinco años, consolidándose como un destino sólido para el turismo de negocios y eventos, aprovechando el contexto mundialista para fortalecer su proyección turística.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo
Economía
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Anfitriones de la fiesta ajena

Anfitriones de la fiesta ajena
true

El primero de oposición en la mira de EU
true

POLITICÓN: Presumen el ‘Modelo Manolo’ como la estrategia de seguridad tras el éxito de Coahuila

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM Saltillo, informó que el instituto reforzó sus brigadas de atención psicológica para atender posibles casos de violencia.

Alerta IMM Saltillo por aumento de violencia familiar durante partidos de futbol
Ernesto Siller, director de Desarrollo Social en el municipio.

Reactiva Saltillo programas y apoyos de Desarrollo Social tras veda electoral
Miles de espectadores ocupan las gradas para presenciar el arranque del torneo.

Javier Aguirre revela el 11 de México para debutar ante Sudáfrica en el Mundial 2026
Previo a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, se han presentado manifestaciones en la Ciudad de México con el objetivo de visualizar la inseguridad que se está viviendo en el país.

Las protestas amenazan con interrumpir la ceremonia del Mundial en Ciudad de México
Una panorámica del Estadio Azteca, que hace historia al albergar su tercera Copa del Mundo. El orgullo deportivo coexiste con el descontento local debido a la gentrificación acelerada y las protestas sociales convocadas en los alrededores del recinto.

Un Mundial histórico arranca en una Norteamérica dividida