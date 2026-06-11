Multan a establecimiento en Torreón por exhibir equinos; intensifican supervisión para garantizar bienestar animal

Pablo Fernández Llamas, titular de la dependencia, detalló que la medida es resultado de las inspecciones constantes que se despliegan en diversos comercios de la ciudad para verificar que se respete el Reglamento para la Protección y Trato Digno a los Animales.

TORREÓN, COAH.- La autoridad municipal de Inspección y Verificación aplicó una sanción económica a un restaurante de la localidad tras detectar la exhibición de caballos en sus instalaciones, contraviniendo las disposiciones locales enfocadas en el trato digno y la protección animal en Torreón .

Según explicó el funcionario, utilizar animales como objeto de exhibición en ciertos entornos compromete su bienestar, por lo que se procedió a sancionar al establecimiento con base en lo estipulado en los artículos 14 y 16 del citado reglamento.

Fernández Llamas puntualizó que la normativa prohíbe explícitamente el traslado de fauna por las calles sin los permisos correspondientes, así como el uso de animales vivos en espectáculos públicos o privados destinados al entretenimiento, la exhibición o el lucro.

El director subrayó que la protección animal es un compromiso conjunto entre gobierno y sociedad, reafirmando una postura de tolerancia cero contra cualquier actividad que amenace la integridad física, la salud o las condiciones de vida de los animales.

Asimismo, indicó que existen otros negocios bajo investigación por situaciones análogas. Dichos expedientes están siendo analizados y, al concluir las diligencias administrativas, no se descarta la imposición de nuevas sanciones.

Cabe mencionar que las faltas por el uso o exhibición indebida de animales se catalogan como graves, con multas que oscilan entre los 5 mil 865 y los 35 mil 75 pesos. En caso de reincidencia, la penalización puede duplicarse, superando los 70 mil pesos, además de las medidas administrativas adicionales que contempla la ley.

Advirtió que los operativos de vigilancia seguirán vigentes en quintas, restaurantes y sitios recreativos, con el firme propósito de asegurar el cumplimiento de la normativa y promover una cultura de respeto hacia la fauna en todo el municipio.