Multan a establecimiento en Torreón por exhibir equinos; intensifican supervisión para garantizar bienestar animal

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Coahuila
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    Multan a establecimiento en Torreón por exhibir equinos; intensifican supervisión para garantizar bienestar animal
    Las autoridades informaron que existen otros expedientes abiertos por casos similares y advirtieron que continuarán las inspecciones para prevenir prácticas que vulneren la integridad de los animales. SANDRA GÓMEZ

Las infracciones relacionadas con el uso indebido o la exhibición de animales son consideradas graves y pueden derivar en multas que superen los 70 mil pesos

TORREÓN, COAH.- La autoridad municipal de Inspección y Verificación aplicó una sanción económica a un restaurante de la localidad tras detectar la exhibición de caballos en sus instalaciones, contraviniendo las disposiciones locales enfocadas en el trato digno y la protección animal en Torreón.

Pablo Fernández Llamas, titular de la dependencia, detalló que la medida es resultado de las inspecciones constantes que se despliegan en diversos comercios de la ciudad para verificar que se respete el Reglamento para la Protección y Trato Digno a los Animales.

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Según explicó el funcionario, utilizar animales como objeto de exhibición en ciertos entornos compromete su bienestar, por lo que se procedió a sancionar al establecimiento con base en lo estipulado en los artículos 14 y 16 del citado reglamento.

Fernández Llamas puntualizó que la normativa prohíbe explícitamente el traslado de fauna por las calles sin los permisos correspondientes, así como el uso de animales vivos en espectáculos públicos o privados destinados al entretenimiento, la exhibición o el lucro.

El director subrayó que la protección animal es un compromiso conjunto entre gobierno y sociedad, reafirmando una postura de tolerancia cero contra cualquier actividad que amenace la integridad física, la salud o las condiciones de vida de los animales.

Asimismo, indicó que existen otros negocios bajo investigación por situaciones análogas. Dichos expedientes están siendo analizados y, al concluir las diligencias administrativas, no se descarta la imposición de nuevas sanciones.

Cabe mencionar que las faltas por el uso o exhibición indebida de animales se catalogan como graves, con multas que oscilan entre los 5 mil 865 y los 35 mil 75 pesos. En caso de reincidencia, la penalización puede duplicarse, superando los 70 mil pesos, además de las medidas administrativas adicionales que contempla la ley.

Advirtió que los operativos de vigilancia seguirán vigentes en quintas, restaurantes y sitios recreativos, con el firme propósito de asegurar el cumplimiento de la normativa y promover una cultura de respeto hacia la fauna en todo el municipio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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