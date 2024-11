Verifican seguridad en las estructuras de puentes peatonales en Torreón

TORREÓN, COAH.- A fin de procurar la prevención y garantizar la seguridad de las personas, y como parte de las revisiones periódicas que realiza la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón, se llevan a cabo inspecciones en puentes peatonales para verificar que no exista algún riesgo en su infraestructura.

Jorge Luis Juárez Llanas, director de la dependencia, señaló que se inspecciona todo lo relacionado con las mallas, que estén correctamente delimitadas, que existan condiciones de seguridad óptimas en el paso peatonal, que el piso no tenga grietas y no haya cables colgando, que cuenten con señalética y que no haya riesgo de caída de objetos.

Agregó que revisan también lo relacionado con las lonas o anuncios que se ubican en los puentes, donde elementos de la dependencia hacen un peritaje para evaluar que no estén en malas condiciones y así evitar que eventualmente puedan desprenderse por las fuertes corrientes de aire.

“Desde inicios de año y a lo largo de la Administración, empezamos con los recorridos y seguimos en la inspección para verificar que las condiciones de los puentes y anuncios estén en buen estado”.

Se han revisado en lo que va del año 40 puentes peatonales, que son los que se encuentran en el padrón del Municipio, explicó el director.

Comentó que con estas acciones, la Administración Municipal que encabeza el alcalde Román Alberto Cepeda González busca salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas, detectando para su inmediata corrección situaciones que pudieran representar un riesgo.

Destacó que son los propietarios de lonas y espectaculares quienes deben dar mantenimiento constante y corregir las observaciones que las autoridades les señalen, y en caso de no atender las indicaciones, pueden perder su concesión.

El funcionario indicó que, para reportar algún anuncio que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía, se puede hacer el reporte al número de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón: 871 712 00 66.