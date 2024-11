Obispo Raúl Vera exige ‘investigación, disculpas y sanciones’ para quienes intimidaron con dron a Jackie Campbell

RAÚL VERA CONDENA EL INCIDENTE

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, quien ha trabajado estrechamente con Campbell durante más de dos décadas, expresó su condena ante lo sucedido. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Vera no solo denunció el uso del dron para intimidar a la activista, sino también las difíciles condiciones en las que vive Campbell.

El obispo relató cómo, a pesar de las condiciones adversas del entorno, con calles destruidas y falta de infraestructura adecuada, se trasladó a la casa de la activista para acompañarla en un momento tan crítico. En su mensaje, Vera subrayó la constante lucha que Campbell ha enfrentado a lo largo de su carrera, destacando que este incidente se suma a una larga lista de agresiones físicas y mediáticas contra ella, que no han logrado frenar su compromiso con la justicia social.

“Cuando me enteré que un dron había entrado a Casa a la Comuna, una casa colectiva que tenemos, y que Jackie administra, me fui para allá, a pesar de que es casi imposible cruzar desde mi casa para llegar a su casa, pues la calle está destruida, y no hay ni banquetas ni un cruce que no tenga piedras, tierra y trozos de cemento de calles y banquetas destruidas. Pues las autoridades no piensan en la gente que tiene que ir a trabajar o a las escuelas”, dice el texto.

“Cierto que Jackie estaba muy nerviosa, pero siempre ha sido muy fuerte, porque en los 24 años que tiene como colaboradora mía, ha tenido que enfrentar los diversos ataques de parte de los gobiernos en turno, en complicidad con personas que ellos mismos contratan, o con medios de comunicación a los que compran, la han agredido. Esperamos que ahora sí en esta ocasión las autoridades tomen con seriedad estos hechos, porque no permitiremos más que continúen atacando periodistas y personas Defensoras de Derechos Humanos”, apuntó Vera López.

“Es hora de que las autoridades tomen en serio estos ataques, no podemos permitir más intimidaciones hacia los defensores de los derechos humanos y periodistas que luchan por la verdad. Exigimos que se investigue a fondo este incidente y que se impongan sanciones a quienes están detrás de este acto”, señaló Vera.

UN LLAMADO A LA JUSTICIA Y LA PAZ

El obispo también hizo un llamado a las autoridades para que garanticen el respeto a los derechos humanos en todo el país y que los responsables de actos intimidatorios como este enfrenten las consecuencias de sus acciones. “México vive una situación compleja y, como ciudadanos, todos aspiramos a una nación en paz, donde los derechos sean respetados para todos. Este es el compromiso que deben asumir quienes nos gobiernan”, concluyó el sacerdote.

“Exijo que haya investigación, disculpas y sanciones a quienes la intimidaron de esa manera”, apuntó el sacerdote católico, reconocido por ser uno de los defensores más feroces de los derechos humanos y las minorías.

Con el respaldo de Vera y otros defensores de los derechos humanos, Jaqueline Campbell confía en que las autoridades investigarán a fondo lo sucedido y, de ser necesario, sancionarán a quienes hayan intentado vulnerar su seguridad y libertad.