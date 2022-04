¡Tranquilos! Gobierno de Coahuila confirma que no habrá ley seca ni sábado ni domingo

Ni sábado, ni domingo, habrá Ley Seca en Coahuila, sin embargo las autoridades estarán al pendiente de revisar el cumplimiento de los horarios de los establecimientos de venta de alcohol, dio a conocer el gobernador Miguel Riquelme.

“No. Ya es muy tarde también para que nosotros podamos emitir uno (decreto). La verdad es que no. Vamos a cuidar los horarios, pero no habrá Ley Seca en Coahuila”, dijo el Gobernador del Estado en gira de trabajo por el Pueblo Mágico de Parras, en donde entregó una Sala de Rayos X en el Hospital Guadalupano y adelantó que habrá 2.5 millones de pesos más para invertir este año.

El próximo domingo 10 de abril se celebrará en todo el país la consulta por la Revocación de Mandato, esto a través de la organización del Instituto Nacional Electoral (INE).

En México no existe ninguna disposición nacional que obligue a la suspensión de venta de alcohol en el territorio durante un proceso electoral constitucional.

Sin embargo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales brinda la opción de que sean las entidades, conforme a su reglamentación, a limitar o suspender la venta de bebidas embriagantes en su territorio.

En el capítulo de disposiciones complementarias, en su artículo 100, numeral 2 se establece que “el día de la elección y el precedente, las autoridades competentes de acuerdo a la normatividad que exista en cada entidad federativa, podrán establecer medidas para limitar el horario de servicio de los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes”.

No obstante a que el Gobierno de Coahuila no emitirá un decreto para limitar o suspender la venta y consumo de alcohol en este territorio, en Saltillo algunas tiendas de conveniencia han colocado avisos de que sí habrá “Ley Seca”, es decir, no tendrán venta de ninguna bebida alcohólica.

