Tras caer en olla de asado, regresa bebé Liam a Torreón desde hospital de quemaduras en Texas

Luego de dos meses en un hospital de Galveston, Texas, el pequeño Liam Osiel volvió a Torreón, donde había sufrido de diversas quemaduras, tras caer en una olla de asado hirviendo.

Había sido trasladado al nosocomio norteamericano, donde trataron las quemaduras en el 65 por ciento de su cuerpo, desde Torreón Coahuila, dos días después del incidente.

Fue en el Hospital General de la entidad donde le dijeron a la familia que el bebé de cinco meses se encontraba muy grave, y presentaba quemaduras de segundo grado en su piel, incluso, su madre reveló que el menor sufrió dos paros respiratorios.

“Por las mismas quemaduras y que inhaló caliente, su corazoncito estaba inflamado. En el transcurso de las dos noches que estuvimos ahí, él sufrió dos paros respiratorios. Entonces tuvieron que checar que no le hayan quedado secuelas en su cerebrito y desde el domingo en la noche le dejaron de poner medicamento para dormirlo y empezó a reaccionar qué fue lo bueno”, expresó Ángeles Martínez, joven de 16 años y madre de Osiel, para Multimedios Televisión.

LOS HECHOS

El 5 de noviembre de 2022, alrededor de las 17:00 horas, el bebé Liam Osiel fue bautizado en Torreón, Coahuila. Enseguida de la reunión religiosa, su familia se dirigía a celebrar el evento en una quinta de la entidad.

Sin embargo, en el camino, la camioneta donde viajaban frenó abruptamente y provocó que la madre del niño lo soltara, éste cayendo al fondo de la olla con asado caliente. Inmediatamente, Liam fue sacado del recipiente, le quitaron la ropa y fue cubierto con una sábana.

En el Hospital General de Torreón, aseguraron que el bebé se encontraba muy grave y presentaba heridas en rostro, tórax, abdomen, brazos, manos y pierna izquierda.

Dos días después fue dado de alta y lo trasladaron al hospital Shriners Children’s Texas, especializado en niños quemados, ubicado en Galveston, Texas. Empero, el recinto sólo cubriría las terapias.

Fue entonces cuando contactaron a la Fundación Michou y Mau, quienes ayudaron a cubrir los gastos necesarios.

CULPA

El hecho conmovió a Torreón, y miles de habitantes señalaron a la madre del bebé, Ángeles Martínez, como “irresponsable”. La menor asegura que todo se trató de un accidente, que de haber sabido que sucedería “no me lo hubiera llevado”.

“En comentarios que hacen, me llaman madre irresponsable o me preguntan que cómo es que el niño pudo caer, que a lo mejor yo lo ocasioné, pero no, prácticamente fue un accidente. ¿Cómo iba a yo a saber que el niño se me iba a caer al caso?”, señaló en entrevista.

