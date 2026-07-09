Trasladarán de Saltillo a Chiapas el cuerpo de Diana Marina; sigue prófugo presunto feminicida

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Coahuila
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    Trasladarán de Saltillo a Chiapas el cuerpo de Diana Marina; sigue prófugo presunto feminicida
    Fernando “N”, expareja de la víctima, es señalado como el principal sospechoso del crimen. CORTESÍA

Familiares realizaron una colecta para reunir 50 mil pesos destinados a los gastos funerarios y el traslado

Este jueves, iniciará el procedimiento de traslado del cuerpo de Diana Marina, quien el pasado lunes, fue registrada como la segunda víctima de feminicidio en la capital de Coahuila.

El caso se dio a conocer el pasado lunes, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal notificaron el hallazgo sin vida de la mujer de 41 años en la colonia Santa Bárbara al oriente de Saltillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aun-sin-detencion-de-probable-feminicida-de-diana-marina-en-saltillo-le-habria-pedido-matrimonio-en-los-festejos-del-grito-BM21967798

Durante las primeras investigaciones, los agentes lograron detectar, que la mujer había sido privada de la vida bajo estrangulamiento, y durante las entrevistas, se obtuvo las primeras pistas sobre que el principal sospechoso, sería su pareja, Fernando “N” de 54 años.

Mientras que las autoridades aún están pendientes por cumplimentar la orden de aprehensión del presunto feminicida, se prevé que el inicio del traslado de Diana Marina a Tapachula, Chiapas de donde era originaria, empezara este mismo jueves.

En días posteriores de que se dio a conocer el caso, la familia de Diana quien además tenía tres hijos de 19, 17 y 13 años de edad, inició una colecta para lograr solventar los gastos funerarios y de traslado que ascendían a los 50 mil pesos.

De acuerdo con publicaciones de Facebook de personas cercanas a la familia, el cuerpo sería velado a partir de la tarde de este viernes en una funeraria de la capital chiapaneca.

El caso de Diana, también resaltó pues en septiembre del año pasado, los saltillenses fueron testigos de la petición de mano que Fernando le organizó sobre el escenario de los festejos del Día de la Independencia en la Plaza de Armas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/diana-llego-a-saltillo-huyendo-de-cdmx-presunto-feminicida-la-acorralo-frente-a-miles-de-personas-para-que-aceptara-casarse-EN21977535

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia, aquella propuesta nunca fue acordada entre ambos ni existía una fecha para la boda. Aseguraron que Fernando organizó el momento para presionar a Diana a aceptar frente a miles de personas.

”Eso no lo hizo por amor, fue por los mismos celos. Diana se sintió obligada a decir que sí”, relató una de las personas cercanas a la familia.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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