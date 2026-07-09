Trasladarán de Saltillo a Chiapas el cuerpo de Diana Marina; sigue prófugo presunto feminicida

El caso se dio a conocer el pasado lunes, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal notificaron el hallazgo sin vida de la mujer de 41 años en la colonia Santa Bárbara al oriente de Saltillo.

Este jueves, iniciará el procedimiento de traslado del cuerpo de Diana Marina, quien el pasado lunes, fue registrada como la segunda víctima de feminicidio en la capital de Coahuila.

Durante las primeras investigaciones, los agentes lograron detectar, que la mujer había sido privada de la vida bajo estrangulamiento, y durante las entrevistas, se obtuvo las primeras pistas sobre que el principal sospechoso, sería su pareja, Fernando “N” de 54 años.

Mientras que las autoridades aún están pendientes por cumplimentar la orden de aprehensión del presunto feminicida, se prevé que el inicio del traslado de Diana Marina a Tapachula, Chiapas de donde era originaria, empezara este mismo jueves.

En días posteriores de que se dio a conocer el caso, la familia de Diana quien además tenía tres hijos de 19, 17 y 13 años de edad, inició una colecta para lograr solventar los gastos funerarios y de traslado que ascendían a los 50 mil pesos.

De acuerdo con publicaciones de Facebook de personas cercanas a la familia, el cuerpo sería velado a partir de la tarde de este viernes en una funeraria de la capital chiapaneca.

El caso de Diana, también resaltó pues en septiembre del año pasado, los saltillenses fueron testigos de la petición de mano que Fernando le organizó sobre el escenario de los festejos del Día de la Independencia en la Plaza de Armas.