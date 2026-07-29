UAdeC invita a investigadores de Coahuila al Segundo Encuentro de Investigación 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió la convocatoria para participar en el Segundo Encuentro de Investigación UAdeC 2026, un espacio académico que reunirá a investigadores, docentes, estudiantes y representantes del sector social con el propósito de fortalecer la generación de conocimiento, difundir resultados científicos y fomentar el intercambio de experiencias entre la comunidad universitaria y la sociedad. El encuentro se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en modalidad híbrida. Las actividades presenciales tendrán como sede la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” y diversas instalaciones de las escuelas y facultades de la Unidad Camporredondo, en Saltillo.

La convocatoria está dirigida a quienes desarrollan proyectos de investigación o cuentan con casos clínicos concluidos y con resultados, los cuales podrán presentarse en las modalidades de exposición oral o cartel. Los trabajos podrán inscribirse en las áreas de Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Biología y Química, Medicina y Ciencias de la Salud, Ciencias de la Conducta y la Educación, Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas, Ingenierías y Desarrollo Tecnológico, además de proyectos interdisciplinarios. La UAdeC informó que los interesados deberán registrar su participación y enviar el resumen de su trabajo a más tardar el 16 de agosto de 2026. Posteriormente, el Comité Científico del encuentro evaluará las propuestas y determinará su aceptación, así como la modalidad definitiva de presentación. Los resultados de la evaluación serán dados a conocer el 21 de septiembre y tendrán carácter inapelable. Una vez aceptados, los autores deberán completar su inscripción antes del 19 de octubre mediante el pago de una cuota de recuperación de 250 pesos por cada trabajo presentado.

Los interesados deberán registrar su participación y enviar un resumen de su trabajo en el siguiente enlace: https://bit.ly/RegistroResumenEncuentroUAdeC2026 Con este encuentro, la máxima casa de estudios de Coahuila busca consolidar un foro de divulgación científica que fortalezca la colaboración entre investigadores de las tres unidades académicas de la universidad, impulse la innovación y contribuya a la generación de soluciones para los desafíos sociales, tecnológicos, ambientales y productivos del estado.

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