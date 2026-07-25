UAdeC mantendrá exámenes de admisión presenciales; Rector destaca mayor certeza en el proceso

Luego de la polémica generada por las presuntas irregularidades detectadas en el examen de ingreso en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, aseguró que la institución mantendrá la aplicación presencial de sus evaluaciones de admisión para brindar mayor certeza y transparencia al proceso.

La postura se da después de que la UNAM informara que suspendió de manera provisional los trámites de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027/1, tras detectar acciones contrarias a la convocatoria, entre ellas posibles prácticas fraudulentas, casos de suplantación de identidad y el uso de servicios ofrecidos por terceros para obtener ventajas durante la evaluación.

Además, en redes sociales circularon videos en los que algunos jóvenes compartían supuestos métodos para evadir los sistemas de supervisión e inteligencia artificial utilizados durante el examen en línea. Cabe recordar que durante la pandemia por COVID-19, en el 2020, la Máxima Casa de Estudios implementó la aplicación del examen de manera online. Ante este contexto, el Rector recordó que la UAdeC decidió regresar a los exámenes presenciales desde hace dos años, al considerar que este esquema ofrece mayores garantías para los aspirantes y para la propia institución. ”Ya los exámenes en línea no deben de ser. Creo que debemos dar certidumbre; por eso nosotros dimos un paso adelante hace ya dos años, cuando devolvimos los exámenes presenciales, y creo que dieron muestra de trabajo y civilidad”, señaló. Pimentel Martínez afirmó que el modelo presencial permanecerá de manera definitiva en la universidad y descartó un regreso a las evaluaciones en línea para los procesos de admisión. En el caso de la UNAM, el examen fue aplicado por la empresa Territorium Life S.A.P.I de C.V mientras que en Coahuila, explicó el Rector, la aplicación está a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), organismo especializado que diseña y opera este tipo de procesos en distintas instituciones del país, por lo que destacó la confianza en ello.

Además, en redes sociales circularon videos en los que algunos jóvenes compartían supuestos métodos para evadir los sistemas de supervisión e inteligencia artificial utilizados durante el examen en línea. Cabe recordar que durante la pandemia por COVID-19, en el 2020, la Máxima Casa de Estudios implementó la aplicación del examen de manera online. Ante este contexto, el rector recordó que la UAdeC decidió regresar a los exámenes presenciales desde hace dos años, al considerar que este esquema ofrece mayores garantías para los aspirantes y para la propia institución. ”Ya los exámenes en línea no deben de ser. Creo que debemos dar certidumbre; por eso nosotros dimos un paso adelante hace ya dos años, cuando devolvimos los exámenes presenciales, y creo que dieron muestra de trabajo y civilidad”, señaló. Pimentel Martínez afirmó que el modelo presencial permanecerá de manera definitiva en la universidad y descartó un regreso a las evaluaciones en línea para los procesos de admisión. En el caso de la UNAM, el exámen fue aplicado por la empresa Territorium Life S.A.P.I de C.V mientras que en Coahuila, explicó el Rector, la aplicación está a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), organismo especializado que diseña y opera este tipo de procesos en distintas instituciones del país, por lo que destacó la confianza en ello. ”Es un organismo que se dedica a eso a nivel nacional. Es reconocido, certificado, acreditado y tiene mucha experiencia; nosotros confiamos plenamente en el Ceneval”, indicó.

”Es un organismo que se dedica a eso a nivel nacional. Es reconocido, certificado, acreditado y tiene mucha experiencia; nosotros confiamos plenamente en el Ceneval”, indicó.

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