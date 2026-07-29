Universidad Autónoma de Coahuila será sede organizadora de congreso internacional

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    Universidad Autónoma de Coahuila será sede organizadora de congreso internacional
    La UAdeC participa en la organización de un encuentro internacional que reunirá a investigadores de diversos países. ARCHIVO

Especialistas de universidades de América Latina y Europa compartirán investigaciones sobre tecnologías que buscan enfrentar los desafíos ambientales y energéticos

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) será parte de la organización de la Conferencia Express 2026 sobre Física de Materiales y sus Aplicaciones en Energía y Medio Ambiente (CEFMA 2026), un encuentro internacional que reunirá a investigadores, docentes y estudiantes de diversos países para analizar los avances científicos que están transformando el desarrollo de tecnologías energéticas y soluciones ambientales.

El evento se realizará los días 15 y 16 de septiembre en modalidad virtual y tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre universidades y centros de investigación de América Latina y Europa, así como impulsar el intercambio de conocimientos en una de las áreas con mayor impacto para el futuro de la industria, la generación de energía limpia y la protección del medio ambiente.

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Durante las jornadas se abordarán temas relacionados con la física de materiales avanzados, el desarrollo de nuevas tecnologías para energías renovables, materiales funcionales, nanotecnología, sostenibilidad y aplicaciones científicas enfocadas en enfrentar los retos ambientales que actualmente afectan a nivel global.

La conferencia contará con la participación de especialistas de instituciones de prestigio internacional como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad San Sebastián, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad de El Salvador, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la University of Cambridge, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) y el Instituto Tecnológico del Valle de Etla.

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3La conferencia se desarrollará de manera virtual para facilitar la participación de especialistas de América Latina y Europa. CORTESÍA

La Universidad Autónoma de Coahuila forma parte del comité organizador internacional a través del investigador Carlos Rodríguez, cuya participación fortalece la presencia de la institución en redes de cooperación científica y proyectos de investigación con alcance internacional.

Los organizadores invitaron a estudiantes, investigadores, académicos y público interesado en la ciencia de materiales a sumarse a este encuentro, que busca fomentar el intercambio de experiencias y la generación de alianzas para el desarrollo de investigaciones enfocadas en la transición energética y la sostenibilidad.

CEFMA 2026 se desarrollará completamente en línea, lo que permitirá la participación de asistentes de distintos países sin necesidad de desplazarse, consolidándose como un espacio para compartir los avances más recientes en una disciplina considerada clave para el desarrollo tecnológico del futuro.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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