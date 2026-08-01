UAdeC (personal administrativo) y Gobierno de Coahuila retoman actividades este lunes

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    UAdeC (personal administrativo) y Gobierno de Coahuila retoman actividades este lunes
    La UAdeC reanudará este lunes sus actividades administrativas tras el periodo vacacional de verano. ARCHIVO

El regreso de personal marca el reinicio de trámites, atención al público y preparativos para el próximo periodo escolar

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reanudará este lunes 3 de agosto sus actividades administrativas en todas sus dependencias, luego del periodo vacacional de verano, con lo que escuelas, facultades y oficinas centrales retomarán la atención a estudiantes y público en general.

Eva Karena Hernández, coordinadora de la Unidad Sureste, informó que con el regreso del personal administrativo también se retomarán los trámites académicos y administrativos relacionados con el inicio del próximo semestre.

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Entre los procesos que continuarán se encuentran las inscripciones, entrega de documentación y atención a estudiantes de nuevo ingreso y reingreso, además de la organización de cursos de inducción que algunas unidades académicas realizan antes del inicio de clases.

REGRESAN TAMBIÉN LOS BURÓCRATAS ESTATALES

El mismo lunes concluirá el periodo vacacional de los trabajadores del Gobierno del Estado, quienes deberán reincorporarse a sus funciones en secretarías, subsecretarías, direcciones y demás áreas de la administración estatal.

Durante las dos semanas de vacaciones, las oficinas del Centro de Gobierno permanecieron sin actividad ordinaria. Sin embargo, áreas como Salud y Seguridad mantuvieron sus labores, mientras que Protección Civil, Control Vehicular, museos y parques operaron con personal de guardia.

A partir de este lunes, los trabajadores estatales deberán presentarse nuevamente en sus centros laborales para retomar el funcionamiento habitual de las distintas dependencias.

El periodo vacacional también concluyó para el personal del Poder Judicial y del Poder Legislativo, por lo que ambos organismos retomarán sus actividades ordinarias.

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