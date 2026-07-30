Coahuila supera 85% de abasto de medicamentos en su sistema estatal de salud

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila supera 85% de abasto de medicamentos en su sistema estatal de salud
    El incremento en el abasto fue posible mediante mejoras en los procesos de adquisición, distribución y suministro de medicamentos. CORTESÍA

El Gobierno del Estado aseguró que se trata de uno de los niveles más altos registrados en la historia del sistema estatal de salud

El Gobierno de Coahuila informó que el sistema estatal de salud alcanzó un abasto de medicamentos superior al 85 por ciento, cifra que, de acuerdo con las autoridades, representa uno de los niveles más altos registrados en la historia de la entidad y busca garantizar el acceso oportuno a tratamientos para la población.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que este avance es resultado de la estrategia implementada para fortalecer los servicios de salud mediante la mejora en los procesos de adquisición, distribución y suministro de medicamentos en hospitales, centros de salud y unidades médicas de todo el estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inauguran-casa-vitivinicola-guidova-en-la-sierra-de-arteaga-fortalecen-ruta-vinos-dinos-PH22434685

El mandatario destacó que el incremento en la disponibilidad de medicamentos permite que los pacientes que acuden con una receta médica puedan recibir su tratamiento en la propia unidad de salud, evitando gastos adicionales para las familias.

“Hoy quien acude a una unidad de salud con su receta puede salir con su tratamiento; ya no tiene la necesidad de adquirir sus medicamentos por cuenta propia, lo que representa un importante apoyo para la economía de las familias”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/nueva-fiscalia-buscara-sancionar-con-mayor-eficacia-el-maltrato-contra-seres-sintientes-gobernador-de-coahuila-GH22434626

Por su parte, el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, indicó que el abasto permanente de medicamentos contribuye a ofrecer una atención más eficiente, mejorar la continuidad de los tratamientos y brindar mayor certeza a los pacientes que diariamente solicitan servicios médicos en las distintas regiones del estado.

$!El gobernador destacó que los pacientes pueden salir de las unidades médicas con sus medicamentos, evitando comprarlos por su cuenta.
El gobernador destacó que los pacientes pueden salir de las unidades médicas con sus medicamentos, evitando comprarlos por su cuenta. CORTESÍA

Agregó que, por instrucciones del gobernador, la dependencia mantiene un monitoreo permanente de los inventarios con el objetivo de garantizar el suministro de medicamentos esenciales y responder de manera oportuna a las necesidades de la población.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema estatal de salud para asegurar servicios médicos de calidad, atención digna y el acceso oportuno a los tratamientos que requieren las familias coahuilenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
medicamentos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Carga perpetua

Carga perpetua
true

de perfiles coahuilenses
true

POLITICÓN: Infonavit Coahuila se deslinda de las viviendas del Bienestar defectuosas en Monclova
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos
El lesionado quedó en el fondo del arroyo tras perder el control de la motocicleta.

Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe
Kenia Lechuga y Alexis López aportaron uno de los tres oros conseguidos por el remo en la jornada.

México llega a 60 oros en Santo Domingo 2026; tiro con arco logra actuación perfecta
El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de la política migratoria en Argentina. A través de un decreto, se establecieron nuevas causas para negar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país.

Milei prohíbe la entrada y expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos tras su paso por el Mundial 2026
Zilong Qiu, quien dirigió la investigación para el tratamiento de Mei, parecía obsesionado con publicar su investigación en una revista prestigiosa, con la esperanza de que la suya fuera “la primera terapia de edición genética dirigida al cerebro”.

Una niña de 6 años muere después de que sus padres pagaran 860 mil dólares por una terapia experimental