Coahuila supera 85% de abasto de medicamentos en su sistema estatal de salud

El Gobierno de Coahuila informó que el sistema estatal de salud alcanzó un abasto de medicamentos superior al 85 por ciento, cifra que, de acuerdo con las autoridades, representa uno de los niveles más altos registrados en la historia de la entidad y busca garantizar el acceso oportuno a tratamientos para la población. El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que este avance es resultado de la estrategia implementada para fortalecer los servicios de salud mediante la mejora en los procesos de adquisición, distribución y suministro de medicamentos en hospitales, centros de salud y unidades médicas de todo el estado.

El mandatario destacó que el incremento en la disponibilidad de medicamentos permite que los pacientes que acuden con una receta médica puedan recibir su tratamiento en la propia unidad de salud, evitando gastos adicionales para las familias. “Hoy quien acude a una unidad de salud con su receta puede salir con su tratamiento; ya no tiene la necesidad de adquirir sus medicamentos por cuenta propia, lo que representa un importante apoyo para la economía de las familias”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, indicó que el abasto permanente de medicamentos contribuye a ofrecer una atención más eficiente, mejorar la continuidad de los tratamientos y brindar mayor certeza a los pacientes que diariamente solicitan servicios médicos en las distintas regiones del estado.

Agregó que, por instrucciones del gobernador, la dependencia mantiene un monitoreo permanente de los inventarios con el objetivo de garantizar el suministro de medicamentos esenciales y responder de manera oportuna a las necesidades de la población. Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema estatal de salud para asegurar servicios médicos de calidad, atención digna y el acceso oportuno a los tratamientos que requieren las familias coahuilenses.