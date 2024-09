‘Una disculpa a toda la gente a la que le hicimos perder su tiempo’; humillan a músicos en concierto de Natanael Cano

El músico dijo, a través de un video, que “lo que importa es darle una explicación a la gente, esa gente que, me puedo dar el lujo de decírselo a todos, que claramente hubo gente que agarró dinero, tomó su dinero y compró un boleto para ir a vernos, no solamente para ir a ver a Natanael”.

A pesar de que los jóvenes intentaron hablar con el promotor, señaló que este no les hizo caso y no pudieron resolver su situación por falta de organización.

“Es momento de no quedarse callados y que sirva de experiencia para otros músicos”, dijo, “a lo mejor otros músicos van a pensar que a ellos nunca les va a pasar algo parecido, pero créanme que uno, como agrupación local, para empresas grandes o medianas somos nada, somos nada más una fuente de dinero, somos la moneda de cambio para pagar favores”.

Mencionó que previamente se presentaron en la Feria de Sabinas para dicha compañía sin ninguna retribución, confiando en que, al “hacer un buen historial” se les abrirían las puertas.

Por último, aconsejó a otros artistas locales no cometer los mismos errores, firmar contratos, no gastar más dinero del que se tiene y no confiar ciegamente para no salir desfalcados.

VIRALIZAN EN VIDEO RIÑA DE JOVENCITAS

En redes sociales se compartió un video donde dos mujeres jóvenes se fueron a los golpes en la Zona Tumbada, ubicada en la cancha del Estadio. Aunque se desconoce si el hecho ocurrió previo a la presentación del intérprete de “Amor Tumbado”, se observa que la multitud grita mientras las jóvenes riñen lanzando manotazos, golpes y jalándose del pelo.