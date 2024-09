Comparten video en redes sociales sobre aparente maltrato a Itzy, quien murió víctima de omisión de cuidados en Saltillo

En el video, captado desde una casa vecina, se observa a Itzy salir de su hogar a altas horas de la noche, aparentemente expulsada por su madre, mientras se escuchan gritos en un tono de reprimenda. Posteriormente, otro clip muestra la llegada de una patrulla al domicilio, tras alertas de vecinos preocupados por el bienestar de los menores en esa vivienda.

De acuerdo con declaraciones de vecinos, las pequeñas constantemente pedían comida a los vecinos y en negocios del centro, luego de que los padres se separaron.

La madre padecía de adicciones, por lo que no podía cuidar a las menores, y de acuerdo a las versiones de testigos, la mujer empezó a consumir drogas cuando unió su vida al padre de las menores.

Cabe destacar que en fechas recientes la familia padeció el suicidio de un tío-abuelo de las niñas.

SITUACIÓN NO FUE ABORDADA ADECUADAMENTE

El caso de Itzy es un reflejo desgarrador de una situación que, a pesar de los múltiples reportes, no fue abordada adecuadamente por las autoridades. Según información de la Fiscalía, la niña no contaba con registro oficial y, por lo tanto, carecía de identidad legal, además de no asistir a la escuela.

Los familiares de Itzy han manifestado su profundo dolor y han exigido que se investigue a su madre, Dulce “N”, quien ha sido señalada como responsable del estado crítico en el que se encontraba la menor.

Cabe destacar que a pesar de que se habían presentado denuncias previas sobre las condiciones en las que vivían Itzy y sus tres hermanas, Dulce continuó siendo la tutora de los menores, quienes ahora están bajo la custodia de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

TE PUEDE INTERESAR: Descartan abuso en menor fallecida; investigan omisión de cuidados y aseguran a sus hermanos

MADRE HABRÍA PERDIDO LA CUSTODIA DE LAS MENORES... PERO SEGUÍAN CON ELLA

El contexto es aún más alarmante: se ha informado extraoficialmente que Dulce había perdido la custodia de sus hijas, las cuales debían haber sido entregadas a la abuela materna. Sin embargo, la realidad era diferente, ya que los niños seguían viviendo con ella en la colonia Ojo de Agua, donde los vecinos atestiguaron las precarias condiciones en las que se encontraban.

La Fiscalía continúa investigando las responsabilidades en este lamentable caso, mientras la sociedad se pregunta: ¿cuántos casos más como este permanecen en la sombra, esperando ser escuchados?