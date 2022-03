Una mayor vigilancia, empleos y madurez desintegran pandillas de Saltillo

Estrategias como la implementación de los grupos de WhatsApp, las casetas y las cámaras de vigilancia, la instalación de puntos fijos con patrullas y otras situaciones como el que los pandilleros alcancen mayoría de edad y las oportunidades laborales, han hecho desaparecer las pandillas e inhibido la formación de más de ellas, dijo Federico Fernández Montañez.

El Comisionado de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Saltillo recordó que en 2018, cuando asumió el cargo, en efecto, había más de 300 pandillas en la ciudad, de acuerdo a un estudio hecho un año anterior.

UN CAMBIO NOTORIO

Recordó que en algunos puntos, desde el martes por la noche, las pandillas generaban riñas, consumían drogas, cometían robos, entre otras conductas delictivas.

“Y había mucha gente que nos decía que no podían salir a la calle; en puntos como uno en el poniente, donde está la Saltillo 2000 y otro en el sur, donde está Universidad Pueblo”, expresó.

Especificó que por ejemplo, en la Saltillo 2000, colocaron dos unidades fijas donde salían las pandillas, no solo de la Policía Preventiva, también de la Policía de Reacción, además de cámaras y casetas.

“Quienes andaban distribuyendo (droga) fueron órdenes de aprehensión que se cumplimentaron”, indicó.

CON MÁS TRABAJO

Atribuyó otro factor a que Saltillo es una ciudad que cada vez más ofrece oportunidades laborales.

“Muchos de ellos (pandilleros) fueron creciendo, tuvieron familia y, entonces, ya ante una inhibición completa de realizar conductas delictivas , optaron por la opción de encontrar una fuente de ingreso”, explicó.

“Actualmente no tenemos un punto en Saltillo de una pandilla en particular que no deje de transitar a la Policía como antes, donde entraban y había pedradas y agresiones”, dijo.

Dijo que delitos o conductas como el narcomenudeo, el consumo de drogas, el robo simple, entre otras, eran actividades normalmente relacionadas con las pandillas.

“Muchos de ellos venían de familias disfuncionales, de hecho se agrupaban, a veces ni siquiera en casas, sino en tapias, en techaderos, eran 4 ó 5 personas, no trabajaban, no estudiaban, robaban para poder comprar droga”, aseveró.

LA LABOR COORDINADA

HA DADO BUEN RESULTADO

Reconoció que en toda esta labor no actuaron solos, sino que también contribuyeron instancias como la UNIF, el DIF municipal, y unidades Proximidad y Prevención, junto con las que organizan actividades como competencias, torneo y de otro tipo.

“Yo no te podría decir que (las pandillas) sea un tema que genere para nosotros un foco rojo, pero tampoco te puedo asegurar que no hay sectores de Saltillo en donde en algunas ocasiones hay riñas.

Pero no como un fenómeno de pandillas, son riña que empieza de un vecino con otro, pero no necesariamente de una pandilla con otra o que haya una pandilla donde la policía no pueda entrar, hay riñas pero inmediatamente las atendemos”, añadió.

APENAS 15 PANDILLAS,

SEGÚN CIFRAS OFICIALES

VANGUARDIA publicó ayer que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo tiene identificadas únicamente 15 pandillas en activo, cuando hace apenas 5 años se contabilizaban al menos 353.

Tampoco, en la lista que presenta de grupos de chavos banda, a “Los Kamikazes” y “Los Daneses”, pandillas del barrio de la Topochico que recientemente protagonizaron una batalla campaña donde salieron a recluir armas de fuego; con saldo de una persona muerta.