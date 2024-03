Una mujer guardabosque: Dora Elia Ruiz, encargada del programa de cultura ambiental en Profauna Coahuila

Dora Elia, Dora “la exploradora” o “la abuela araña”, es juguetona a la hora de querer compartir su conocimiento. Se nota que le apasiona. Afortunadamente no es la única mujer brigadista que se ha sumado a las filas de Profauna, como lo mencionó a VANGUARDIA:

“La mayoría son mujeres. Soy afortunada porque me tocó, desde el principio, crear el primer programa de Educación para la Conservación de la Sierra. Se acababa de decretar y estuve trabajando en Profauna, luego en el Gobierno Municipal, el Estatal, pero la vida fue buena conmigo y regresé nuevamente, nunca me he retirado de la asociación, siempre he sido parte de ella”, dice.

Entre las actividades que realiza se encuentra la divulgación, educación para la conservación e interpretación ambiental en distintos senderos montañosos de distintos ejidos de Saltillo y sus alrededores.

“Tengo la oportunidad de trabajar en lo que más me apasiona, que es la educación para la conservación, comunicación e interpretación ambiental. Desarrollo programas tanto para niños desde educación básica hasta universidad, y Profauna me ha dado la oportunidad de crear materiales, proyectos y programas dirigidos a diferentes públicos para fomentar la cultura del cuidado de la Sierra de Zapalinamé, ya que es la principal proveedora de servicios ecosistémicos que tenemos aquí”, apunta.

Algunas de sus publicaciones son “La Pesadilla del Osezno”, “Manual de Huertos Familiares” y “Protocolo de Atención de Conflictos con Oso Negro”, por mencionar algunos que han sido revisados por el Consejo Editorial de Profauna, mismo que está conformado mayoritariamente por mujeres miembros de distintas universidades, escuelas y dependencias del ámbito gubernamental y no gubernamental.

Esto, definitivamente, es algo que enorgullece a Dora Elia.

“Estos materiales educativos son revisados por un comité de educadores ambientales y ellos son quienes me ayudan a revisar y mejorar todos mis materiales educativos y los programas; la mayoría son mujeres. Cada año vamos generando nuevas lecciones, nuevos manuales, y cuando tenemos presupuesto está padre porque armamos mochilas sobre cada tema para que a los niños les interese y les guste”, señala.