¿Vale la pena viajar de Saltillo a la CDMX a través de Mexicana de Aviación?

No obstante, al intentar comprar un vuelo este martes 26 de diciembre cerca de las 17:00 horas, ya no hubo disponibilidad en ninguna fecha.

No obstante, viajar hasta la CDMX implica el análisis de varias opciones de transporte primero a Monterrey, luego ahora a dos aeropuertos y ya en la capital, a los diferentes destinos.

Lo anterior apareció como una constante a lo largo de las siguientes semanas en las que sólo se mostró disponibilidad de dos vuelos, uno el lunes y otro el miércoles.

El de este miércoles apareció en las primeras horas de este martes a un costo total de 749 pesos, mismos que se desglosan en 79.68 de tarifa base, 636.10 de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), 20.47 de revisión de equipaje y 12.75 de IVA.

Dicha tarifa ya incluyó la selección del asiento, la documentación de una maleta de hasta 25 kilos -ambas cosas “por lanzamiento”-, un equipaje de mano de hasta 10 kilos y bebidas de cortesía.

En comparativa, Viva Aerobús tiene 13 vuelos disponibles para la misma fecha entre los mismos aeropuertos, de los cuales solo dos son directos y el resto tiene escalas en Guadalajara o Cancún.

El más barato es de 2 mil 573 pesos, los cuales se dividen en mil 936 de tarifa y 637 por TUA, sin incluir documentación de equipaje, ni maleta de mano de hasta 10 kilogramos, ni selección de asiento en su versión Zero.

Viva maneja también la versión Light, que permite el equipaje de mano de hasta 10 kilos y la posibilidad de cambiar tu vuelo hasta tres veces por 10 pesos más.

También oferta la tarifa Smart que, a lo anterior, agrega el equipaje documentado de hasta 25 kilogramos, otra maleta de mano, selección de asiento y poder pagar a meses sin intereses por 400 pesos más.

En resumen, con prácticamente los mismos beneficios y entre los mismos aeropuertos, Mexicana es al menos mil 824 pesos más barato, aunque Viva Aerobús maneja más horarios y fechas disponibles.

Cabe mencionar que también existe la posibilidad de viajar al AICM desde al menos mil 553 pesos ya contando el TUA y con la posibilidad de pagar los mencionados beneficios de la tarifa Smart.

DEL AIFA O AICM EN TAXI A CDMX

Uno de los principales problemas que usuarios han comentado respecto al AIFA es la distancia de 50 kilómetros que se tiene en general con la Ciudad de México y en particular con distintos destinos de la misma.

Por ejemplo, un viaje en Uber consultado la tarde de este martes 26 de diciembre entre el AICM y el Palacio de Bellas Artes se cotizó en 180 pesos con un tiempo de traslado de 40 minutos aproximado, mientras que al intentarlo desde el AIFA la aplicación marcó “no hay autos disponibles”.

No obstante, al intentarlo al revés, es decir, de Bellas Artes al AIFA, se cotizó en 530 pesos, mientras que al AICM se cotizó en 160.

Con la aplicación Didi, sí fue posible cotizar que del AIFA a Bellas Artes el costo es de 319 pesos, con un recorrido estimado de una hora 10 minutos. Del AICM a Bellas Artes el costo fue de 138 pesos con un tiempo estimado de 30 minutos.

Para lo anterior debe considerarse que estas tarifas son cambiantes dependiendo de la demanda de los viajes.

En ambos aeropuertos existe la posibilidad de tomar taxis de sitio autorizados, con hasta once opciones que aparecen en la página web del AIFA.

No obstante, al intentar establecer comunicación con las mismas, los contactos se limitan a correos electrónicos o enlaces a páginas web sin funcionar.

Al intentar establecer una reservación o cotización vía telefónica, varias compañías no atendieron, mientras que otras como Flex Shuttle atendió, explicando que solo se pueden calcular viajes en la oficina dentro del AIFA.

Por su parte, Confort Unlimited indicó que no es posible hacer reservaciones desde el AICM y desde el AIFA a Bellas Artes el costo es de 858 pesos con disponibilidad para hasta 10 personas en una van.

Nueva Imagen, otra empresa de transporte, indicó que no es posible viajar con ellos del AIFA hacia la CDMX, aunque de Bellas Artes a dicho aeropuerto el viaje cuesta mil 800 pesos. Por su parte, esa empresa cotizó el viaje de la terminal A del AICM al Palacio en 310 pesos.

CAMIONES DE LÍNEA, OTRA OPCIÓN

Otra de las opciones para viajar desde el AIFA a la CDMX es la de los autobuses de línea como pueden ser los de la marca ADO, mismos que cuestan 125 hacia la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) con una hora y 50 minutos de tiempo de traslado.

Futura, a través de su línea Conexión, maneja dos autobuses a la Central México Norte para este miércoles 27 con una duración de una hora y media y un costo de 96 pesos.

Para la misma fecha, se ofertan tres horarios en la línea ETN del AIFA a la Central Norte con un costo de 80 pesos y un traslado de 45 minutos de duración.

Viva Aerobús, de acuerdo a su página web, tiene camiones entre la Central Norte y el AIFA a 70 pesos, aunque no especifica la duración de los viajes.

Cabe mencionar que a partir de la Central Norte se puede tomar el metro hacia otros destinos de la capital del país.

La marca Ómnibus de México no ofreció traslados desde el AIFA hacia las terminales de la CDMX para esta semana en su página web. Por su parte, Primera Plus no maneja del Felipe Ángeles a la CDMX, pues solo lo hace a Querétaro.

VIAJAR EN TRANSPORTE PÚBLICO

Cabe mencionar que para ambos aeropuertos existe la posibilidad de viajar en transporte público, aunque es más sencillo y barato desde y hacia el AIFA considerando los transbordos necesarios.

Una de las paradas del metro de la CDMX es “Terminal Aérea”, por lo que a través de ella se puede acceder al resto de estaciones por solo 5 pesos por persona.

A través del Metro se puede llegar con facilidad a destinos como el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes o el Bosque de Chapultepec.