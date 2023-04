‘Vamos a ver de qué está hecho el IEC, a ver si puede resarcir su imagen’: Mejía Berdeja

En conferencia de prensa ofrecida este lunes en Saltillo, el candidato por el Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, declaró que el Instituto Electoral de Coahuila “maneja un doble vara”.

Detalló que si bien a su candidatura se le ha amonestado y ha recibido “hostigamiento”, no se ha tratado de igual manera a otros candidatos, particularmente a Manolo Jiménez, el abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-PAN-PRD).

“De nuestra parte vemos que el órgano electoral tiene doble vara. Por un lado a nosotros siempre nos está hostigando y ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y no ve lo que hace Manolito, por ejemplo. No ve nada, ahí sí no pasa absolutamente nada, entonces creo yo que sí tiene un gen priísta ahí. Pero bueno, nos vamos a defender con la ley en la mano”, mencionó Mejía.

Agregó que ya propuso que la Guardia Nacional vigile las elecciones, “además del tema de los celulares, porque ya hay todo un operativo del PRI para coaccionar el voto y para ir contra la secrecía del voto a partir de la famosa toma de fotos que están ordenando. Ahí vamos a ver de qué está hecho el IEC, vamos a ver si puede resarcir su imagen”.

Tal como publicó VANGUARDIA, el pasado viernes, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila impuso amonestaciones públicas tanto a Mejía Berdeja como a Luis Fernando Salazar de Morena por la comisión de actos anticipados de campaña.

Al respecto, el candidato petista a la gubernatura mencionó que “la vamos a impugnar, definitivamente no estamos de acuerdo y es el doble rasero del IEC”.

Reiteró que el órgano electoral no ha tratado al candidato Manolo Jiménez de la misma manera. “Nos queda claro que pa’ Manolo no ve nada y para nosotros sí. Y vamos a seguir llevando evidencias de su inequidad, porque yo no acepto esa amonestación. Desde Manolo Jiménez, Miguel Riquelme, el manejo inequitativo de los medios, el reparto de despensas”, detalló Mejía Berdeja.

Agregó que incluso el presidente municipal de Saltillo, José María Fraustro Siller, “sigue anunciando obras”, por lo que declaró que “no tienen vergüenza”.

“¿Y dónde está el presidente del IEC? Ahí escondido en su cubículo. Eso sí, ‘a Mejía sí hay amonestación, qué grave’. Por Dios, no tienen vergüenza y nos vamos a defender”, detalló Ricardo Mejía.

Asimismo, el candidato por el PT también cuestionó el primer debate a realizarse este domingo 16 de abril en la ciudad de Torreón.

“De entrada es un formato muy rígido, es casi una presentación conjunta. Creo que se tendría que flexibilizar para que haya mayor interacción pero pues son las reglas que este instituto electoral establece. Vamos a aprovechar de todas maneras los espacios que tengamos”, detalló Mejía.

“VAMOS A METER A LA CÁRCEL A LOS EXGOBERNADORES”

En la misma conferencia de prensa, el candidato del PT mencionó que “llevaría a juicio al moreirato”, pues “hay temas de enriquecimiento ilícito, de peculado, de desvío de cuestiones de carácter fiscal, es toda una batería de temas pero tampoco se las voy a adelantar toda”.

“Esto no lo hago desde ahora. En 2013 denuncié a Rubén Moreira ante la PGR y gran parte de la reforma en materia de deuda constitucional que yo fundamenté como diputado federal estaba el caso de Coahuila”, añadió Mejía Berdeja.

Respecto a si algunos delitos con los que se pretendería juzgar a los funcionarios han prescrito, Mejía mencionó que “es un delito continuado, o sea para mí no opera la prescripción. Y hay delitos que tienen que ver con temas de DDHH que no prescriben. Entonces sería toda una batería. Llevaríamos a juicio al moreirato”.

Agregó que “es un catálogo enorme de temas penales, fiscales, administrativos que podríamos ver. Entonces en ese sentido hay mucha tela de dónde cortar. Evidentemente tenemos que hacerlo presionando desde el gobierno del estado, pero también a través de las instancias judiciales y la Fiscalía, que todo ello ha servido de blindaje al régimen”.

“Todo eso vamos a trabajar para que cambie. Y por alguna hebra se va a poder jalar en ese sentido”, puntualizó el candidato.