El fin de semana pasado, la colonia Universidad Pueblo fue escenario de una riña campal entre pandillas que en su lucha se lanzaron piedras, palos, disparos y bombas caseras. No es la única registrada en lo que va del año, y al menos de la registrada el fin de semana, no hubo personas detenidas.

“Siempre se ha tratado de que no se note tanto, porque si se nota dejamos de ser la ciudad más segura de la galaxia; entonces, nosotros tenemos que seguir siendo la ciudad más segura, aunque sea a puro número. Pero no, nunca han dejado de existir (las riñas)”.

El activista Carlos Espinoza, “El Panda”, quien lleva 25 años trabajando con jóvenes de barrio para prevenir adicciones y erradicar violencias, aseguró que “ las riñas no son algo que estén volviendo, es algo que siempre ha estado”.

“Es esta necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos pertenecientes, y de tener ese sentido de identidad, como no tenemos una visión más amplia, entonces nuestros adolescentes se quedan con lo que históricamente se les ha heredado, que es este nombre de pandilla, y estas razones de ser pandilla, y de actuar de una u otra forma”.

“Ellos (los jóvenes de barrio) lo ven como parte de su identidad, como lo que debe ser, porque no han tenido otros medios, otras formas de vida” , explicó la catedrática investigadora de la Facultad de Trabajo Social, Martha Jasso Oyervides. “ Lo único que saben es que hay que defender el territorio, que es parte de su identidad y que esto es generacional”.

En los últimos 40 años, barrios y colonias de la ciudad de Saltillo donde las pandillas se han apropiado de las calles, y riñen, no ha sufrido cambios. El mismo entorno social, económico y cultural en que se desarrollaron los ancestros de los jóvenes que hoy protagonizan peleas, así como políticas públicas a medias y sin resultados, son la razón de la violencia .

El activista aseguró que las riñas actuales tienen su origen hace 30 o 40 años atrás, se trata de rencillas heredadas de los ancestros de los jóvenes que hoy habitan los barrios y, asevera, los actuales miembros de pandillas, desconocen el origen.

“Así crecieron, así les inculcaron; el barrio hay que cuidarlo, y eso es algo de todos los barrios, de todas las bandas en cualquier lugar del mundo; la banda, la pandilla siempre va a estar protegiendo el barrio según sus creencias, según su forma de ver la vida”.

Considera que la movilidad en motocicletas a la que ahora tienen acceso los jóvenes de barrio recae en la creencia de propiedad de territorio que tiene cada pandilla y esto termina en violencia.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia familiar en Saltillo: hermanos pierden la vida durante riña en la colonia Nogales

“Antes era un poquito más difícil porque, pues, tenías que tener carro o algo para ir todos en la troca e ir a hacerla de tos a otro lado, ahora no, ahora pasa, si andas ahí picando la cresta en las motos, llega el punto en el que se sale el control”.

Carlos Espinoza dijo que así como la violencia no se ha ido de las calles de Saltillo, tampoco se ha ido el papel de observador de la autoridad municipal durante las riñas. “Dicen reacción inmediata y pasan con todos sus convoyes y como 20 patrullas, y a la hora de los trancazos no hay nadie ahorita, está una patrulla ahí, pero el fin de semana no va a estar”.